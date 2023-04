13 apr 2023 13:30

L’ULTIMA TROVATA DI DONALD TRUMP: FARE CAUSA AL SUO EX AVVOCATO – IL PUZZONE HA CITATO MICHAEL COHEN (CHE HA PAGATO 130 MILA DOLLARI A STORMY DANIELS PER FARLE TENERE LA BOCCA CHIUSA IN MERITO ALLA SUA SVELTINA CON TRUMP) PER 500 MILIONI DI DOLLARI. PER DONALD IL SUO EX AVVOCATO AVREBBE DIFFUSO FALSE NOTIZIE SU DI LUI VIOLANDO GLI OBBLIGHI CONTRATTUALI…