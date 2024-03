L’ULTIMA TRUMPATA: “HITLER? HA FATTO ANCHE COSE BUONE” – NUOVI CLAMOROSI RETROSCENA SULLE SPARATE DELL’EX PRESIDENTE AMERICANO! DURANTE UNA CONVERSAZIONE CON IL SUO EX CAPO DI GABINETTO, IL GENERALE JOHN KELLY, RIVELATA DAL LIBRO “THE RETURN OF GREAT POWERS” DEL GIORNALISTA DELLA CNN, JIM SCIUTTO, TRUMP LODÒ IL FUHRER PER AVER “RICOSTRUITO L’ECONOMIA” E AVEVA PRESA SUI GENERALI - KELLY HA POI AGGIUNTO: “PENSO CHE SI TRATTASSE DELLA VOLONTÀ DI PRESENTARSI COME UN DURO. LA MIA TEORIA SUL MOTIVO PER CUI GLI PIACCIONO COSÌ TANTO I DITTATORI È CHE…”

DONALD TRUMP

Estratto dell’articolo di Paolo Mastrolilli per “la Repubblica”

Tutto sommato, «Hitler aveva fatto alcune cose buone ». Ormai nulla sorprende di Donald Trump, ma queste convinzioni condivise col generale John Kelly, che l’ex capo di gabinetto della Casa Bianca ha rivelato al giornalista della Cnn Jim Sciutto nel suo libro “The Return of Great Powers” (Il ritorno della grandi potenze”), dovrebbero far riflettere il Partito repubblicano e i suoi elettori sulla natura della persona che vorrebbero riportare alla guida degli Usa.

john kelly donald trump

La conversazione su Hitler era andata così: «Disse: “Hitler ha fatto alcune cose buone”. Io risposi: “Cosa?”. Lui replicò: “Ha ricostruito l’economia”. Ma cosa aveva fatto con quell’economia ricostruita? L’aveva rivolta contro il suo stesso popolo e il mondo. Gli dissi: “Signore, non si può mai dire niente di buono su Hitler. Niente. Mussolini era un bravo ragazzo, in confronto”».

Quindi Kelly ha aggiunto: «È piuttosto difficile credere che gli fossero sfuggiti l’Olocausto, o i 400.000 soldati americani uccisi nel teatro europeo. Ma penso che si trattasse della volontà di presentarsi come un duro».

JIM SCIUTTO

Trump, secondo il generale, «si era lamentato del fatto che Hitler mantenesse la lealtà del suo staff, mentre lui spesso non lo faceva. Gli avevo fatto notare che i generali tedeschi come gruppo non erano leali a Hitler e avevano cercato di assassinarlo alcune volte. Ma lui non lo sapeva. Credeva davvero, quando aveva portato nell’amministrazione noi generali, che gli saremmo stati leali e avremmo fatto qualsiasi cosa avesse voluto».

Secondo Kelly, il presidente «pensava che Putin fosse una persona a posto, così come Kim, e noi avevamo messo la Corea del Nord in un angolo. Per lui era come se stessimo pungolando questi tipi: “Se non avessimo la Nato, Putin non farebbe queste cose”».

donald trump e viktor orban a mar a lago

E Trump ancora lo pensa. Infatti il premier ungherese Orban ha rivelato che durante il loro recente incontro a Mar a Lago gli ha confermato che «se verrà rieletto non darà un soldo all’Ucraina», costringendola così alla sconfitta contro la Russia.

[...] Secondo Kelly, Trump «non è affatto un tipo duro, in realtà è esattamente il contrario. Però così immagina se stesso». Quindi aggiunge: «La mia teoria sul motivo per cui gli piacciono così tanto i dittatori è che lui è fatto così. Ogni presidente entrante è scioccato di avere così poco potere, senza andare al Congresso, il che è positivo.

JIM SCIUTTO - THE RETURN OF GREAT POWERS

È una lezione di educazione civica, la separazione dei poteri, tre rami di governo uguali. Ma nel suo caso, è rimasto scioccato dal fatto di non avere poteri dittatoriali per inviare le forze armate statunitensi dove voleva, o spostare denaro all’interno del bilancio. E considerava Putin, il leader cinese Xi e quel pazzo della Corea del Nord, come persone simili a lui in termini di quanto eranodure».

Kelly e Bolton erano dovuti intervenire per evitare l’uscita dall’Alleanza Atlantica, ma temono che nessuno riuscirà a fermarlo, se Trump verrà rieletto: «Il punto è che non vedeva assolutamente alcuna utilità nella Nato. Era ass olutamente contrario all’avere truppe in Corea del Sud o in Giappone, come forza deterrente». E proverà a ritirarle.

DONALD TRUMP COME HITLER john kelly DONALD TRUMP ADOLF HITLER rula jebreal e la fake photo di hitler affiancata a trump, sanzionata da twitter trump come hitler su instagram il generale john kelly