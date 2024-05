L’ULTIMATUM DI BIDEN A NETANYAHU: "NON VOGLIAMO VEDERE UNA OPERAZIONE MILITARE A RAFAH CHE NON TENGA CONTO DELLA SICUREZZA E DELL'INCOLUMITÀ DI 1,5 MILIONI DI PERSONE’’ – IN BREVE: SE ENTRATE A RAFAH NON VI FORNIREMO PIÙ ARMI E FAREMO CADERE IL GOVERNO NETANYAHU - HAMAS VUOLE CHE IL CESSATE IL FUOCO INCLUDA UN PERCORSO VERSO LA FINE PERMANENTE DEI COMBATTIMENTI, UN OBIETTIVO IN CONTRASTO CON L’OBIETTIVO FINALE DI ISRAELE DI ELIMINARE LE CAPACITÀ MILITARI DEL GRUPPO - LA PROPOSTA DI TREGUA, CHE ISRAELE HA CONTRIBUITO ALLA STESURA MA CHE NON HA ANCORA ACCETTATO…

Summer Said, Rory Jones per Wall Street Journal

Israele è pronto a inviare una delegazione al Cairo nei prossimi giorni per discutere la fine dei combattimenti nella Striscia di Gaza, mentre i mediatori arabi spingono il gruppo militante Hamas ad accettare i termini del cessate il fuoco prima di un'imminente operazione militare a Rafah, nella Striscia di Gaza.

Secondo fonti egiziane, David Barnea, capo dell'agenzia di intelligence Mossad, sta prendendo in considerazione un viaggio nella capitale egiziana questa settimana dopo che i mediatori arabi hanno presentato ad Hamas durante il fine settimana un accordo per liberare gli ostaggi detenuti dal gruppo in cambio di una pausa nei combattimenti. Martedì un funzionario israeliano ha detto che Israele potrebbe inviare una delegazione a seconda degli sviluppi dei negoziati.

Israele ha affermato che la proposta è l'ultima possibilità per ritardare un'offensiva pianificata contro la città di Rafah, nel sud di Gaza, che i suoi funzionari sperano possa distruggere le rimanenti unità militari del gruppo terroristico. Un funzionario israeliano ha detto che i preparativi per l'offensiva di Rafah continuano.

I funzionari della Casa Bianca hanno sottolineato martedì che Hamas dovrebbe accettare la proposta, e hanno affermato che gli Stati Uniti stanno lavorando duramente per convincere le parti a raggiungere un accordo. "Questa è davvero una buona proposta, e Hamas dovrebbe coglierla al volo, e il tempo è essenziale", ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby.

Il segretario di Stato Antony Blinken, che questa settimana sarà in viaggio in Medio Oriente, ha detto lunedì che gli Stati Uniti non potrebbero sostenere un'importante operazione militare a Rafah senza un piano per proteggere i civili, che secondo lui Israele non ha ancora fornito.

Kirby ha ribadito che gli Stati Uniti vogliono che Israele freni la sua voglia di vendetta. "Non vogliamo vedere una grande operazione di terra a Rafah, certamente non vogliamo vedere operazioni che non tengano conto della sicurezza e dell'incolumità di 1,5 milioni di persone che hanno cercato di cercare rifugio laggiù", ha detto.

Kirby ha affermato che gli Stati Uniti si sono dimostrati pragmatici riguardo ai negoziati. "Non rinunceremo... a riportare a casa questi ostaggi, a mettere in atto questo cessate il fuoco".

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che Israele evacuerà la popolazione civile a Rafah e si muoverà per distruggere i battaglioni di Hamas lì “con o senza un accordo”, facendo eco ai commenti fatti nelle ultime settimane. “L’idea di fermare la guerra prima di raggiungere tutti i suoi obiettivi è fuori discussione”, ha detto alle famiglie degli ostaggi detenuti a Gaza.

Netanyahu subisce pressioni da parte dei partner di estrema destra della sua coalizione di governo affinché non allenti le pressioni su Hamas. Il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha diffuso martedì un video in cui afferma che Netanyahu “comprende molto bene” le conseguenze di fermare la guerra prima di un’invasione di Rafah o di accettare quello che ha definito un accordo irresponsabile con Hamas. Era un’apparente minaccia all’uscita dalla coalizione e al collasso del governo. Il gabinetto di guerra israeliano ha annullato un incontro previsto per martedì senza spiegarne il motivo.

Non è chiaro se le due parti in guerra a Gaza riusciranno a raggiungere un accordo: Hamas vuole che il cessate il fuoco includa un percorso verso la fine permanente dei combattimenti, un obiettivo in contrasto con l’obiettivo finale di Israele di eliminare le capacità militari del gruppo.

Blinken, che si trova nella regione per discutere un più ampio piano postbellico che potrebbe aiutare a portare avanti i colloqui per il cessate il fuoco, ha incontrato martedì i funzionari giordani ad Amman e poi si è recato in Israele. Come parte di questo piano, gli Stati Uniti sperano di stabilire relazioni diplomatiche tra Arabia Saudita e Israele, gettare le basi per una forza araba per stabilizzare Gaza e definire una road map che porti alla creazione di uno Stato palestinese.

Un'evacuazione civile da Rafah verso altre parti di Gaza richiederebbe almeno 10 giorni, secondo un alto funzionario delle Nazioni Unite, anche se se i civili venissero trasferiti oltre il confine con l'Egitto, ciò potrebbe avvenire più velocemente. L’Egitto si rifiuta di accogliere i palestinesi, citando minacce alla sicurezza e preoccupazioni che potrebbe compromettere un futuro stato palestinese. Le agenzie delle Nazioni Unite e le ONG internazionali non fornirebbero assistenza nel processo perché lo considerano una forma di sfollamento forzato.

Un’ondata di proteste per la guerra nei campus universitari statunitensi ha aumentato la pressione sul presidente Biden da parte dei progressisti affinché faccia di più per porre fine al conflitto, e un accordo più ampio rappresenterebbe un’enorme vittoria per il leader americano mentre si avvia verso la stagione delle rielezioni contro l’ex presidente Trump.

Nell’ultima proposta di cessate il fuoco, Israele ha ridotto il numero di ostaggi di cui avrebbe bisogno per il rilascio come primo passo e ha mostrato la volontà di entrare in un periodo di calma, un cenno alla richiesta chiave di Hamas di un percorso verso un cessate il fuoco permanente.

La proposta, che Israele ha contribuito alla stesura ma che non ha ancora accettato, prevede due fasi: la prima implicherebbe il rilascio di almeno 20 ostaggi in tre settimane per un numero imprecisato di prigionieri palestinesi.

La seconda fase includerebbe un cessate il fuoco di 10 settimane durante le quali Hamas e Israele si accorderebbero su un rilascio più ampio degli ostaggi e su una pausa prolungata nei combattimenti che potrebbe durare fino a un anno.

Sebbene l'ala politica di Hamas abbia inizialmente risposto positivamente, il gruppo in seguito si è lamentato del fatto che i termini non facessero alcun riferimento esplicito alla fine della guerra, hanno detto funzionari egiziani a conoscenza dei colloqui. Yahya Sinwar, il leader di Hamas a Gaza, vicino al braccio armato del gruppo, è ampiamente considerato il principale decisore nei colloqui.

I delegati di Hamas che erano al Cairo hanno detto che si consulteranno con l'ala militare e le altre fazioni a Gaza e torneranno ai mediatori. Ma, hanno detto, la proposta attualmente non fornisce garanzie chiare che Israele sia serio riguardo alla seconda fase dell’accordo.

Poiché i colloqui mediati dagli arabi su un accordo di cessate il fuoco devono ancora dare risultati, gli Stati Uniti stanno anche discutendo con i funzionari israeliani su come Israele intenda ridurre il rischio per i civili se l’offensiva di Rafah dovesse andare avanti, hanno detto funzionari statunitensi.

Funzionari statunitensi affermano che un piano israeliano per salvaguardare i civili necessita di più lavoro e vogliono che Israele mostri come fornirebbe riparo, cibo e assistenza medica a centinaia di migliaia di palestinesi sfollati a causa di un’operazione a Rafah.

In risposta alle preoccupazioni sul probabile tributo umanitario, Israele sta ora pianificando di condurre un’operazione a Rafah in modo graduale, quartiere per quartiere. Funzionari egiziani hanno detto che Israele ha condiviso con loro un piano che mostra diverse aree che l'esercito israeliano intende colpire dove sostiene che i combattenti di Hamas siano acquattati nei tunnel.

Le autorità sanitarie palestinesi affermano che finora più di 34.000 persone – la maggior parte delle quali civili – sono state uccise a Gaza durante la guerra, circa l’1,5% della popolazione totale prebellica. Le loro cifre non dicono quanti fossero i combattenti.

Secondo le autorità israeliane, gli attacchi di Hamas del 7 ottobre che hanno scatenato la guerra hanno ucciso circa 1.200 persone, per lo più civili. Il gruppo e altre fazioni palestinesi hanno preso più di 240 ostaggi. Alcuni di loro sono stati liberati alla fine dell'anno scorso, ma circa 129 rimangono prigionieri nella Striscia. Secondo Israele, degli ostaggi rimasti almeno 34 sono morti, tra cui tre americani. Funzionari israeliani e americani stimano in privato che il numero dei morti potrebbe essere molto più alto.

Separatamente, la Cina ha dichiarato martedì di aver ospitato colloqui di riconciliazione a Pechino tra Hamas e Fatah, le due principali fazioni politiche palestinesi che sono separate dal 2007, quando Hamas prese il controllo di Gaza dopo un conflitto armato. Ricucire i rapporti potrebbe rappresentare un passo importante verso il ristabilimento del controllo palestinese su Gaza una volta terminata la campagna militare israeliana.

I colloqui in Cina non hanno prodotto una svolta, ma i due partiti "hanno espresso pienamente la loro volontà politica di raggiungere la riconciliazione attraverso il dialogo e la consultazione", ha detto Lin Jian, portavoce del ministero degli Esteri cinese. Le due parti hanno concordato di continuare il dialogo e hanno concordato idee per i passi futuri in questo processo, ha affermato senza fornire dettagli.