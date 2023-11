L’ULTIMO RISCIACQUO DI MARINE LE PEN - LA LEADER DELLA DESTRA (STORICAMENTE CONTRO GLI EBREI) PERFEZIONA LA SUA NORMALIZZAZIONE PARTECIPANDO ALLA MARCIA DEI CENTOMILA CONTRO L’ANTISEMITISMO A PARIGI: E’ UN PASSAGGIO NECESSARIO PER PUNTARE ALL’ELISEO - LE PEN VIENE PERO’ CONTESTATA DA MILITANTI DI “GOLEM”, COLLETTIVO EBRAICO DI SINISTRA CHE HA VOLUTO RICORDARE LA MATRICE ANTISEMITA DEL RASSEMBLEMENT NATIONAL - MA GLI ATTIVISTI SONO STATI RAPIDAMENTE DISPERSI DA UN INGENTE SERVIZIO DI SICUREZZA…



MARINE LE PEN ALLA MARCIA CONTRO L'ANTISEMITISMO A PARIGI

«Siamo esattamente dove dobbiamo essere» dice Marine Le Pen arrivando alla marcia contro l’antisemitismo. Una prima assoluta per la leader dell’ex Front National fondato suo padre, condannato più volte per antisemitismo. Lei ha chiuso i conti con il passato, escluso il patriarca dal partito, fatto un po’ pulizia su ex dirigenti impresentabili.

E dal 7 ottobre è schierata in modo netto con il diritto di Israele a difendersi e contro la barbarie islamista di Hamas. Eccola quindi sfilare nel raduno […] con alcuni ministri del governo, gli ex presidenti Nicolas Sarkozy e François Hollande e rappresentanti dei vari partiti, ad eccezione della sinistra di Mélenchon.

MARINE LE PEN CONTESTATA ALLA MARCIA CONTRO L'ANTISEMITISMO A PARIGI

Le Pen si è presentata all’appuntamento con una quarantina di deputati, sfilando non lontano da sua nipote Marion Marechal, ormai affiliata al partito rivale Renconquête. […] L’arrivo dei lepenisti sulla spianata degli Invalides è accolto da una piccola contestazione organizzata da militanti di Golem, collettivo ebraico di sinistra che ha voluto ricordare la matrice antisemita del Rassemblement National. Ma gli attivisti vengono rapidamente dispersi da un ingente servizio di sicurezza.

Dietro allo striscione di testa, “Pour la République, contre l’antisémitisme”, il corteo è guidato dai presidenti delle due Camere, Gérard Larcher e Yaël Braun-Pivet, promotori della marcia. Emmanuel Macron ha preferito non venire, in nome di un equilibrio istituzionale e forse anche per non ritrovarsi a pochi metri da Le Pen […]

MARCIA CONTRO L'ANTISEMITISMO A PARIGI

Almeno centomila persone, secondo la Prefettura, hanno risposto all’appello in un paese in cui la comunità ebraica vive nella minaccia permanente di attacchi e attentati. […] Secondo il portavoce del governo Olivier Véran la partecipazione di Le Pen non rappresenta «unità ma indecenza». Assente non pentito Jean-Luc Mélenchon, accusato di ambiguità sull’antisemitismo, che ha boicottato il corteo a causa della presenza dell’estrema destra […]