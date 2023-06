L’ULTIMO SHOW DI BERLUSCONI, IL SUO FUNERALE – AL RITO CHE SI CELEBRERÀ OGGI ALLE 15 NEL DUOMO DI MILANO PARTECIPERANNO SERGIO MATTARELLA, GIORGIA MELONI, TUTTI GLI EX MINISTRI DEI GOVERNI DEL CAV, MARIO DRAGHI, ELLY SCHLEIN E PAOLO GENTILONI - POCHI CAPI DI STATO, SOLO VIKTOR ORBÁN, IL PRESIDENTE IRACHENO ABDUL LATIF RASHID E L’EMIRO DEL QATAR AL THANI – GLI ASSENTI: CONTE, ROMANO PRODI (COLPITO DAL LUTTO DELLA MOGLIE) E D’ALEMA – IN PIAZZA SARANNO ALLESTITI DEI MAXISCHERMI – LE IMPONENTI MISURE DI SICUREZZA

1.IN 10MILA PER I FUNERALI DI STATO DI SILVIO BERLUSCONI: SFILANO I POTENTI, DA ORBAN A DRAGHI

Estratto dell’articolo di Federica Venni, Massimo Pisa, Rosario Di Raimondo per “la Repubblica”

Preparativi per il funerale di Silvio Berlusconi in Duomo 1

[…] A Milano invece, per tutta la giornata, i cerimoniali istituzionali e i vertici delle forze dell’ordine hanno fatto la spola tra la prefettura e piazza del Duomo per mettere a punto in tempi record il piano organizzativo e di sicurezza.

È attesa una folla di migliaia di persone, autorità in arrivo da tutta Italia e dall’estero e un corteo che scorterà il feretro dell’ex premier dalla sua ultima residenza fino al sagrato della Cattedrale milanese.

Qui potranno entrare solo 2.300 persone, la metà della capienza della basilica, di cui 1.800 sedute. I familiari occuperanno le prime file alla destra dell’altare, sul lato opposto delle personalità. Tra i presenti, oltre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla premier Giorgia Meloni e ai membri del governo, ci saranno gli ex ministri di Berlusconi, tanti ambasciatori ma pochi capi di Stato e di governo stranieri: tra questi il presidente ungherese Viktor Orbán, il presidente iracheno Abdul Latif Rashid e l’emiro del Qatar Hamad Al Thani.

giorgia meloni silvio berlusconi

In Duomo arriveranno anche Paolo Gentiloni in rappresentanza della Commissione Ue e gli ex presidenti del Consiglio Mario Draghi e Matteo Renzi. Non ci sarà invece Giuseppe Conte, mentre per le opposizioni arriveranno la segretaria del Pd Elly Schlein e Carlo Calenda. Non ci sarà Romano Prodi, colpito dal lutto per la morte improvvisa della moglie Flavia, così come non verranno Bersani, D’Alema e Fratoianni.

[…] Dopo i funerali, Silvio Berlusconi sarà probabilmente cremato e le ceneri saranno custodite ad Arcore. Fino a ieri sera tardi, intanto, non era ancora stato deciso se far pronunciare qualche discorso pubblico politico davanti al sagrato. Di sicuro non in chiesa, dove verrà suonato il Silenzio e parlerà solo il cardinal Delpini con un’omelia che prende le mosse da un brano del vangelo di Giovanni che parla della Resurrezione. […]

Preparativi per il funerale di Silvio Berlusconi in Duomo 3

Due diversi corridoi guideranno i cortei, quello funebre da piazza Fontana seguito dal presidente del Consiglio e dal capo dello Stato, da piazza Diaz per le delegazioni estere, con conseguente taglio di ampie fette di piazza da riservare alle manovre. I sei accessi per il pubblico saranno presidiati di poliziotti e carabinieri con i metal detector per controllare zaini e borse, mentre gli specialisti dell’Antiterrorismo procederanno alla canonica bonifica delle navate del Duomo, dei portici della piazza e dei corridoi sotterranei che portano alle linee rossa e gialla del metrò […]

2.BERLUSCONI: IL DUOMO CHIUDERÀ ALLE 12 E RIAPRIRÀ ALLE 13:30

(ANSA) - Il Duomo di Milano chiuderà le porte al normale flusso di fedeli e turisti oggi a mezzogiorno, per riaprirle alle 13:30. A quell'ora potranno iniziare ad entrare i partecipanti ai funerali dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Da questa mattina è iniziato il montaggio delle 15mila transenne che delimiteranno i passaggi e le vie di fuga in piazza Duomo dove potranno assistere alla funzione attraverso due maxischermi circa diecimila persone.

Preparativi per il funerale di Silvio Berlusconi in Duomo 2

Le autorità entreranno dall'ingresso sud attraverso piazza Fontana, punto dove arriverà anche il feretro (scortato da Villa San Martino ad Arcore dalla polizia stradale e poi dalla polizia locale di Milano), che quindi non entrerà nella cattedrale da piazza Duomo. Imponente il dispositivo di sicurezza con l'impiego consistente di forze dell'ordine. Come già annunciato dalle 10 chiude la fermata della metropolitana di Duomo. Nel corso della giornata sono deviati i percorsi anche di diverse linee di tram e bus.

silvio berlusconi forza italia silvio berlusconi silvio berlusconi 1 silvio berlusconi silvio berlusconi. massimo d alema silvio berlusconi 2