L’UNIONE EUROPEA È LA SOLITA BARZELLETTA: NON RIESCE A TROVARE UNA POSIZIONE COMUNE SU PUTIN – I 27 STATI MEMBRI SI SPACCANO SUL RICONOSCIMENTO DI “MAD VLAD” COME PRESIDENTE LEGITTIMO DELLA RUSSIA – ALL’INSEDIAMENTO DOVREBBERO PARTECIPARE L’AMBASCIATORE FRANCESE E RAPPRESENTANTI DIPLOMATICI DI UNGHERIA, SLOVACCHIA, GRECIA, MALTA E CIPRO (OLTRE A KADYROV E STEVEN SEAGAL..)

putin ursula von der leyen

UE, 'NON C'È POSIZIONE COMUNE SULLA LEGITTIMITÀ DI PUTIN'

(ANSA) - "Non c'è una posizione comune a 27 sul non riconoscere Vladimir Putin come presidente legittimo della Russia. La realtà è che è al Cremlino e prende decisioni, l'Ue si è già espressa sulla natura del processo elettorale dopo le elezioni". Lo ha detto un portavoce della Commissione Europa, commentando la differenza rispetto a posizioni del passato, ad esempio sul leader siriano Bashar al-Assad o quello bielorusso Alexander Lukashenko.

UE, 'ANDARE ALL'INSEDIAMENTO DI PUTIN NON MINA NOSTRA STRATEGIA'

(ANSA) - La partecipazione di alcuni Stati membri alla cerimonia d'insediamento di Vladimir Putin al Cremlino "non mette in dubbio il sostegno dell'Unione Europea all'Ucraina" né "il suo giudizio sulla natura del processo elettorale" che ha riportato Putin al Cremlino.

viktor orban e vladimir putin

Lo ha detto un portavoce della Commissione Europea. "La decisione di partecipare a questo evento è nelle mani degli Stati membri, che sono sovrani nel decidere la loro politica estera: non è la prima volta che l'Ue non agisce con unità, è un fatto della vita", ha aggiunto sottolineando che si trattava ad ogni modo di una "questione protocollare".

I PAESI OCCIDENTALI PRESENTI ALLA CERIMONIA DI INSEDIAMENTO DI PUTIN

putin macron

[...] Prima della cerimonia Mosca aveva detto di aver invitato tutti gli ambasciatori stranieri. Stati Uniti, Canada e Regno Unito, così come 20 Stati membri dell'Ue, avevano però risposto che non avrebbero inviato alcun rappresentante. Martedì mattina il portavoce della politica estera dell'Ue Peter Stano aveva confermato che non ci sarebbe stato l'ambasciatore dell'Ue.

Grandi assenti i leader occidentali. Oltre all'ambasciatore francese, secondo Radio Liberty i Paesi che hanno deciso di far partecipare i rappresentanti diplomatici alla cerimonia di insediamento sono stati Ungheria, Slovacchia, Grecia, Malta e Cipro.

Tra i presenti, il presidente cubano Miguel Diaz-Canel, il leader ceceno Ramzan Kadyrov, l'attore Steven Seagal. [...]