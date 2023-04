RUGGIERI MEJO DI FIORELLO! ANDREA RUGGIERI, EX DEPUTATO DI FORZA ITALIA, A “UN GIORNO DA PECORA” RACCONTA QUANDO SI FINGEVA GIANNI LETTA PER PARLARE CON BERLUSCONI: “GLI DICEVO ‘SONO ANDREA, HO DOVUTO IMITARE LETTA PER PARLARLE. E LUI SCOPPIAVA A RIDERE’" - LA SVELENATA: "ORA AL MIO POSTO C’È UN SENATORE DI FORZA ITALIA CHE NON SA PARLARE ITALIANO, SI CHIAMA FRANCESCO SILVESTRO. TAJANI, BARELLI, BERNINI E RONZULLI NON MI HANNO VOLUTO...”

Da “Un Giorno da Pecora” - Rai Radio1

ANDREA RUGGIERI A UN GIORNO DA PECORA

“Hanno tolto me da Fi mettendo al mio posto un senatore che non sa parlare italiano, si chiama Francesco Silvestro, vi faccio sentire qualche istante di una sua intervista. Con uno del genere come faccio a votare per Fi?” A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Andrea Ruggieri, ex deputato di Fi e ora direttore responsabile de il Riformista.

Chi è che non l’ha più voluta in Fi? “Coloro che hanno fatto le liste: Tajani, Barelli, Bernini e Ronzulli”. Che tipo di rapporto aveva con questi suoi ex colleghi? “Con Tajani ho provato in tutti i modi ad andare d’accordo, Barelli e Bernini mi hanno sorpreso, con loro credevo di avere un buon rapporto. Ronzulli non mi amava, non faceva che parlare in giro, tecnicamente, quasi in maniera calunniosa di me”.

andrea ruggieri foto di bacco

Qualcuno ha detto qualcosa di falso su di lei? “Hanno mandato in giro pettegolezzi inventati che mi hanno danneggiato, qualcuno che voleva screditarmi si è inventato più di una volta aneddoti inesistenti, contrari al mio stile di vita, spacciandoli per veri, nel tentativo patetico di screditarmi agli occhi di Silvio Berlusconi”. Ruggieri, a Un Giorno da Pecora, ha poi raccontato di quando, nel 2017, chiamava Arcore imitando la voce di Gianni Letta pur di parlare con Berlusconi.

“Io chiamavo Berlusconi e non me lo passavano. Allora telefonavo di nuovo ma stavolta imitando la voce di Letta, e dicevo alla segreteria: ‘buongiorno sono il dottor Letta, c’è il Presidente’? E loro me lo passavano”. E cosa diceva al Presidente? “Guardi sono Andrea, ho dovuto fare questa cosa per parlarle. E lui scoppiava a ridere…”

licia ronzulli silvio berlusconi

silvio berlusconi si alza silvio berlusconi 3

andrea ruggieri a quarta repubblica 2 andrea ruggieri anna falchi IL POST INSTAGRAM DI ANDREA RUGGIERI DOPO ESSERE STATO FATTO FUORI DALLE LISTE DI FI