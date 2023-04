12 apr 2023 09:03

RUOTOLO GIÙ! – FRESCO DI NOMINA NELLA SEGRETERIA PD, SANDRO RUOTOLO SI SCAGLIA CONTRO IL TERMOVALORIZZATORE A ROMA (COSA NE PENSA ELLY SCHLEIN?) - SULLA GUERRA IN UCRAINA: “NON BISOGNA PENSARE SOLO ALLE ARMI MA A FARE LA PACE, LAVORANDO AD UN INCONTRO” (CHISSÀ SE A LUI PUTIN RISPONDE...) – RUOTOLO NON PERDE OCCASIONE PER TIRARE UNA STILETTATA A VINCENZO DE LUCA: “PONE IL TEMA DEL TERZO MANDATO MA C'E' BISOGNO DI CAMBIAMENTO”