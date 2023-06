7 giu 2023 09:21

LA RUSSA FA SCUOLA: ROBERTO SEVERINI, PROSSIMO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FIUMICINO, HA UN ALTARINO PER MUSSOLINI IN CUCINA. IL PRESIDENTE DEL SENATO CONSERVA UN PICCOLO BUSTO DEL DUCE “IN UN ANGOLINO BUIO, DI UNA CASA GRANDE”. IL CONSIGLIERE COMUNALE PIÙ VOTATO DI FIUMICINO LO ESIBISCE, INVECE, IN CUCINA ACCANTO A UN CALENDARIO, IN UN ALTARINO DELLA NOSTALGIA PER IL VENTENNIO – E PENSARE CHE SEVERINI HA LA FAMA DEL CIVICO: NESSUNA MILITANZA (NEANCHE GIOVANILE) A DESTRA...