8 nov 2023 16:25

LA RUSSA “ESPUGNA” IL PICCOLO DI MILANO – GERONIMO, IL FIGLIO MAGGIORE DEL PRESIDENTE DEL SENATO, ENTRA NEL CDA DEL PIU’ IMPORTANTE TEATRO PUBBLICO DI PROSA, SU INDICAZIONE DEL MINISTERO DELLA CULTURA GUIDATO DA SANGIULIANO – AVVOCATO, PRESIDENTE DI ACI MILANO E CON DIVERSI ALTRI INCARICHI, GERONIMO LA RUSSA FINI’ IN UNA QUERELLE CON VECCHIONI CHE ACCUSO’ I SUOI AMICI DI ESSERSI IMBUCATI ALLA FESTA DELLA FIGLIA E DI AVERGLI PORTATO VIA PURE LE MUTANDE (DAGONOTA: GERONIMO LA RUSSA NON EBBE NULLA A CHE FARE COL FURTO COME DIMOSTRANO GLI ATTI GIUDIZIARI) – PER LA PRESIDENZA DEL “PICCOLO” IN POLE PIERGAETANO MARCHETTI SPINTO DA BAZOLI…