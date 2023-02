LA RUSSA NON HA ANCORA BEN CHIARO DI ESSERE IL PRESIDENTE DEL SENATO! – ‘GNAZIO SARÀ UNO DEGLI OSPITI DELLA NUOVA EDIZIONE DI “BELVE”, CHE TORNA MARTEDÌ 21 FEBBRAIO SU RAI2, ED ESORDISCE IN PRIMA SERATA: CHE RISPONDERÀ ALLA FAGNANI QUANDO GLI CHIEDERÀ CHE BELVA SI SENTE? – L’ALTRA PROTAGONISTA DELLA PRIMA PUNTATA, GIÀ ANNUNCIATA, È ANNA OXA. LA SECONDA CARICA DELLO STATO SI METTERÀ ANCHE A CANTARE?

Davide Maggio per www.davidemaggio.it

IL MONOLOGO DI FRANCESCA FAGNANI A SANREMO 2023

Lo sbarco in prima serata delle Belve di Francesca Fagnani porterà con sè alcune novità. Nessuno stravolgimento, ma oltre ad alcuni voltapagina affidati a Ubaldo Pantani, il prime time di Rai2 potrà contare su 3 interviste a fronte della canoniche due della seconda serata.

Se nel corso della premiere, fissata per martedì 21 in prima serata, è già stata anticipata la presenza di Anna Oxa, reduce da un Sanremo 2023 in cui si è concessa ben poco alla stampa, oggi possiamo annunciarvi in anteprima il nome di punta che farà compagnia alla cantante barese: il Presidente del Senato, Ignazio La Russa.

ignazio la russa foto di bacco (3)

Le Belve della giornalista romana sono quasi sempre donne, ma la presenza di ospiti maschili è una ‘variazione’ sul tema che non è mancata, anzi è in crescita, nel corso degli anni. Nell’ultima stagione, ad esempio, hanno fatto visita alla Fagnani J-Ax, Rocco Siffredi, Alessandro Di Battista e Michele Bravi. Anche le presenze della politica sono state quasi sempre al femminile (da Giorgia Meloni a Virginia Raggi passando per Laura Ravetto e Daniela Santanchè) fatta eccezione per Matteo Renzi e il già citato Alessandro Di Battista (che però non è più in politica).

