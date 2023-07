I RUSSI SPERAVANO CHE PRIGOZHIN ARRIVASSE A MOSCA - IL FATTO CHE IL MERCHANDISING DELLA WAGNER NEI NEGOZI ONLINE RUSSI SIA RADDOPPIATO DI PREZZO, E IL CANALE TELEGRAM DI PRIGOZHIN ABBIA RADDOPPIATO I FOLLOWER, POTREBBE SEGNALARE UN PARADOSSO: I RUSSI CHE HANNO TOLTO LE LORO SIMPATIE AL “CUOCO DI PUTIN” NON L'HANNO FATTO PERCHÉ HA LANCIATO UN GOLPE, MA PERCHÉ L'HA FERMATO, COME TESTIMONIA ANCHE QUEL MEZZO MILIONE DI FACCINE DI CLOWN CHE IL SUO PUBBLICO GLI HA REGALATO SUL SUO PROFILO SOTTO L'ANNUNCIO DELLA FINE DELLA MARCIA SU MOSCA…

Estratto dell’articolo di Anna Zafesova per “la Stampa”

MEME SU PUTIN E PRIGOZHIN BY EMILIANO CARLI

È lui o non è lui? Nella settimana successiva al tentato golpe di Evgeny Prigozhin, perfino alcune testate serie e commentatori non inclini a speculazioni di fantapolitica si sono interrogati sulla possibilità che Vladimir Putin abbia un sosia. Non solo le apparizioni in pubblico del presidente russo si sono fatte molto più frequenti, quasi quotidiane, ma era un Putin come non lo si era visto da vent'anni.

[…] Gli psicologi intervistati dai media russi si stanno ora scervellando sul significato del disegno, e i blogger di opposizione postano le diverse foto delle apparizioni di Putin per trovare le dieci differenze che dimostrerebbero finalmente che il presidente viene sostituito in pubblico da un sosia.

GIRARROSTOV - MEME BY EMILIANO CARLI

[…] L'«operazione simpatia» di un Putin che stringe le mani e bacia i bambini ha come obiettivo quello di mostrare un presidente che si è già lasciato alle spalle come irrilevante la rivolta dei Wagner. Bisogna far dimenticare il suo nervosismo delle prime ore, e la gente di Rostov che osannava Prigozhin in mezzo ai carri armati. Bisognava far tacere lo scontento dei militari di fronte alle voci di arresti e interrogatori dei generali vicini ai Wagner. […]

I sondaggi ufficiali segnalano un sostegno quasi immutato dei russi ai vertici dello Stato, mentre l'istituto indipendente Vziom rileva un dimezzamento della popolarità di Prigozhin, dal 58 al 29%. Ma la testata indipendente Meduza cita fonti del Cremlino che parlano di sondaggi «segreti», con un «meno 9-14 punti per il presidente».

PRIGOZHIN E PUTIN

Il fatto che il merchandising della Wagner nei negozi online russi sia raddoppiato di prezzo, e il canale Telegram di Prigozhin abbia raddoppiato i follower, potrebbe segnalare un paradosso: i russi che hanno tolto le loro simpatie al «cuoco di Putin» non l'hanno fatto perché ha lanciato un golpe, ma perché l'ha fermato, come testimonia anche quel mezzo milione di faccine di clown che il suo pubblico gli ha regalato sul suo profilo sotto l'annuncio della fine della marcia su Mosca.