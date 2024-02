DALLA RUSSIA CON FURORE: LE SPIE SONO TORNATE! – GLI 007 DI MOSCA, CHE SBAGLIARONO ALLA GRANDE LE MOSSE PER PREPARARE LA GUERRA IN UCRAINA, HANNO IMPARATO DAI LORO ERRORI: GLI AGENTI DELL’ FSB (EX KGB) APRONO UNA NUOVA FASE DI GUERRA CONTRO L'OCCIDENTE - LE CAMPAGNE VOLTE A MINARE IL SOSTEGNO EUROPEO ALL'UCRAINA SONO AUMENTATE E SONO PIU' DIROMPENTI - IL CASO DELL'ESFILTRAZIONE DI ARTEM USS DAI DOMICILIARI A MILANO...

Articolo de “The Economist” – Dalla rassegna stampa estera di “Epr Comunicazione”

LE SPIE RUSSE SONO TORNATE E SONO PIÙ PERICOLOSE CHE MAI

È insolito che i capi dello spionaggio deridano apertamente i loro rivali. Ma il mese scorso Bill Burns, direttore della CIA, non ha potuto fare a meno di osservare che la guerra in Ucraina è stata una manna per la sua agenzia. "La corrente di disaffezione [tra i russi] sta creando un'opportunità di reclutamento unica nella generazione per la CIA", ha scritto su Foreign Affairs. "Non lasceremo che vada sprecata".

L'osservazione potrebbe aver toccato un nervo scoperto nei "servizi speciali" della Russia, come il Paese descrive le sue agenzie di intelligence. Le spie russe sbagliarono i preparativi per la guerra e furono poi espulse in massa dall'Europa. Ma le prove raccolte dal Royal United Services Institute ("Rusi"), un think-tank di Londra, e pubblicate oggi in esclusiva dall'Economist, mostrano che stanno imparando dai loro errori, adattando i loro strumenti e intraprendendo una nuova fase di guerra politica contro l'Occidente.

Gli ultimi anni sono stati tormentati per le spie russe. Nel 2020 gli agenti dell'Fsb, il servizio di sicurezza russo, hanno sbagliato l'avvelenamento di Alexei Navalny, l'attivista dell'opposizione recentemente scomparso. Egli li ha derisi per aver spalmato il Novichok sulla sua biancheria intima. Poi l'Fsb ha dato al Cremlino una visione rosea di come sarebbe andata la guerra, esagerando le debolezze interne dell'Ucraina. Non è riuscito a impedire alle agenzie occidentali di rubare e pubblicizzare i piani della Russia per invadere l'Ucraina.

E non ha voluto o potuto fermare un breve ammutinamento di Yevgeny Prigozhin, il leader del gruppo mercenario Wagner, l'anno scorso. L'Svr, l'agenzia di intelligence estera russa, ha visto la sua presenza in Europa sventrata, con circa 600 ufficiali espulsi dalle ambasciate in tutto il continente. Almeno otto "clandestini" - agenti dell'intelligence che operano senza copertura diplomatica, spesso spacciandosi per non russi - sono stati smascherati.

Lo studio di Rusi, scritto da Jack Watling e Nick Reynolds, due analisti dell'organizzazione, e da Oleksandr Danylyuk, ex consigliere del ministro della Difesa ucraino e del capo dell'intelligence estera, si basa su documenti "ottenuti dai servizi speciali russi" e su interviste con "organismi ufficiali rilevanti" - presumibilmente agenzie di intelligence - in Ucraina e in Europa. Alla fine del 2022, si legge nello studio, la Russia si rese conto di aver bisogno di rapporti più onesti da parte delle sue agenzie. Ha messo Sergei Kiriyenko, vice capo dello staff del Cremlino, a capo dei "comitati di influenza speciale". Questi coordinano le operazioni contro l'Occidente e ne misurano gli effetti.

Questo cambiamento di personale sembra aver prodotto campagne di propaganda più coerenti. In Moldavia, ad esempio, l'anno scorso un'azione di disinformazione, un tempo frammentaria, contro la candidatura del Paese all'adesione all'Unione Europea è diventata più coerente e mirata. Ha legato la candidatura all'adesione alla presidente in prima persona, incolpandola al contempo dei problemi economici della Moldavia.

Anche le campagne volte a minare il sostegno europeo all'Ucraina sono aumentate. A gennaio gli esperti tedeschi hanno pubblicato i dettagli dei bot che diffondevano centinaia di migliaia di post in lingua tedesca al giorno da una rete di 50.000 account nel corso di un solo mese su X ("Twitter"). Il 12 febbraio la Francia ha rivelato una vasta rete di siti russi che diffondevano disinformazione in Francia, Germania e Polonia.

Nel frattempo anche il Gru, l'agenzia di intelligence militare russa, ha rivalutato i suoi strumenti. Negli ultimi anni la sua Unità 29155 - che nel 2018 ha tentato di assassinare Sergei Skripal, un ex ufficiale del Gru, a Salisbury, in Gran Bretagna - ha visto molti dei suoi effettivi, attività e strutture esposti da Bellingcat. Il gruppo investigativo si basa su informazioni disponibili pubblicamente e su database russi trapelati per le sue denunce.

Il Gru ha concluso che il suo personale lasciava troppe briciole digitali, in particolare portando i propri telefoni cellulari da e verso siti sensibili associati all'intelligence russa. Si è anche reso conto che l'espulsione di agenti dell'intelligence russa in Europa aveva reso più difficile organizzare operazioni e controllare gli agenti all'estero - un motivo per cui l'invasione dell'Ucraina è andata male.

Il risultato è stato una riforma radicale, iniziata nel 2020 ma accelerata dopo l'inizio della guerra. Il generale Andrei Averyanov, capo dell'Unità 29155, nonostante la sua litania di errori, è stato promosso a vice capo del Gru e ha istituito un nuovo "Servizio per le attività speciali". Il personale dell'Unità 29155 - un tempo esemplificato da Alexander Mishkin e Anatoly Chepiga, i malcapitati avvelenatori di Skripal, che insistevano di essersi recati a Salisbury per vedere la famosa guglia della cattedrale - non porta più con sé i telefoni personali o di lavoro nella struttura, utilizzando invece i telefoni fissi. L'addestramento avviene in una serie di case sicure piuttosto che in loco. Mentre una volta metà del personale proveniva dalle Spetsnaz, le forze speciali russe, la maggior parte delle nuove reclute non ha più esperienza militare, rendendo più difficile per i servizi di sicurezza occidentali identificarle attraverso vecchie fotografie o database trapelati.

Un ramo separato del Servizio per le attività speciali, l'Unità 54654, è stato progettato per costruire una rete di clandestini che operano con quella che la Russia chiama "piena legalizzazione", ovvero la capacità di passare il controllo anche sotto l'attento esame di un'agenzia di spionaggio straniera. Recluta i contractor attraverso società di facciata, tenendo i loro nomi e i loro dettagli fuori dai registri governativi, e inserisce i suoi agenti in ministeri non legati alla difesa o in aziende private. Il Gru ha anche preso di mira gli studenti stranieri che studiano nelle università russe, pagando stipendi a studenti provenienti dai Balcani, dall'Africa e da altre parti del mondo in via di sviluppo.

Per un altro esempio di come le spie russe abbiano trasformato il disastro in opportunità, si consideri il caso del Gruppo Wagner, una serie di società di facciata supervisionate da Prigozhin. Inizialmente, Wagner fungeva da braccio d'influenza russo negabile, fornendo forza e potenza di fuoco agli autocrati locali in Siria, Libia e altri Paesi africani. Nel giugno 2023 Prigozhin, irritato dalla cattiva gestione della guerra da parte del ministro della Difesa e del capo dell'esercito russo, marciò su Mosca. L'ammutinamento fu fermato; due mesi dopo Prigozhin fu ucciso quando il suo aereo esplose a mezz'aria.

I servizi speciali russi si spartirono rapidamente la tentacolare impresa militare-criminale di Prigozhin. L'Fsb avrebbe mantenuto le attività nazionali e l'Svr i bracci mediatici, come le fattorie di troll che hanno interferito nelle elezioni presidenziali americane del 2016. Il Gru ha ottenuto la parte militare estera, suddivisa in un Corpo di volontari per l'Ucraina e un Corpo di spedizione, gestito dal generale Averyanov, per il resto del mondo. Quest'ultimo ha mancato l'obiettivo di reclutare 20.000 soldati entro la fine dell'anno scorso, dice Rusi, anche se la sua forza è "in costante aumento". Ci sono stati degli intoppi: Il figlio di Prigozhin, che misteriosamente rimane vivo e in libertà, ha offerto truppe Wagner alla Rosgvardia, la guardia nazionale russa, scatenando una guerra di offerte tra la Guardia e il Gru, secondo gli autori.

Il risultato netto di questo consolidamento è la rivitalizzazione della minaccia russa in Africa. Poco dopo la morte di Prigozhin, il generale Averyanov ha visitato diverse capitali africane per offrire quello che rusi descrive come un "pacchetto di sopravvivenza del regime". In teoria, le proposte prevedono che il Gru fornisca alle élite locali forza militare e propaganda contro i rivali locali.

In Mali, osservano, la stazione radio Lengo Songo, creata dal Gru, è una delle più popolari del Paese. In cambio la Russia otterrebbe concessioni economiche, come miniere di litio e raffinerie d'oro, e quindi un'influenza sui nemici, forse anche la possibilità di escludere la Francia dalle miniere di uranio in Niger (la Francia ha bisogno di uranio per le sue centrali nucleari). Prigozhin è morto, ma la sua influenza malevola continua a vivere.

L'intelligence russa, benché ammaccata, è tornata saldamente in piedi dopo le recenti umiliazioni. Nelle ultime settimane Insider, un sito web investigativo con sede a Riga, ha pubblicato una serie di storie che documentano lo spionaggio e l'influenza russa in Europa. Tra questi, i dettagli su come un ufficiale della Gru a Bruxelles continui a fornire attrezzature europee ai produttori di armi russi, e la rivelazione che un assistente di punta del Bundestag e un membro lettone del Parlamento europeo erano entrambi agenti russi, il secondo forse da più di 20 anni.

"Non è così grave per loro come pensiamo", dice Andrei Soldatov, un giornalista investigativo, che ritiene che i servizi russi siano "tornati con una vendetta" e sempre più ingegnosi. Vladimir Putin, presidente della Russia e un tempo (mediocre) ufficiale del Kgb, sta "cercando di ripristinare la gloria del formidabile servizio segreto di Stalin", spiega Soldatov. Soldatov ricorda il caso dell'aprile 2023, quando Artem Uss, un uomo d'affari russo arrestato a Milano perché sospettato di contrabbandare tecnologia militare americana in Russia, è stato riportato in Russia con l'aiuto di una banda criminale serba, un intermediario comune per i servizi russi.

In passato, dice Soldatov, l'Fsb, l'Svr e il Gru avevano una divisione dei compiti più chiara. Ora non più. Tutte e tre le agenzie sono state particolarmente attive nel reclutamento tra la marea di esuli che hanno lasciato la Russia dopo la guerra. È facile nascondere agenti in un gruppo numeroso ed è semplice minacciare coloro che hanno una famiglia ancora in Russia. La Germania è particolarmente preoccupante, dato che i molti russi che vi si sono trasferiti potrebbero costituire un bacino di reclutamento per gli organismi spionistici russi. L'ondata di nuovi arrivi è dovuta in parte al fatto che i Paesi baltici sono diventati più ostili agli emigranti russi.

Inoltre, l'attività cibernetica russa va di bene in meglio. A dicembre l'America e la Gran Bretagna hanno lanciato un allarme pubblico su "Star Blizzard", un gruppo di hacker d'élite dell'Fsb che da anni prende di mira i Paesi della Nato. Il mese successivo Microsoft ha dichiarato che "Cosy Bear", un gruppo legato all'Svr, era penetrato nelle caselle di posta elettronica di alcuni dei più importanti dirigenti dell'azienda. Ciò si è aggiunto a un sofisticato attacco informatico di Gru contro la rete elettrica dell'Ucraina, che ha causato un'interruzione di corrente apparentemente coordinata con attacchi missilistici russi nella stessa città.

Il rinnovamento dell'apparato di intelligence russo arriva in un momento cruciale della competizione est-ovest. Un rapporto annuale dei servizi segreti norvegesi, pubblicato il 12 febbraio, ha avvertito che in Ucraina la Russia "sta prendendo l'iniziativa e sta avendo il sopravvento militarmente". Il rapporto equivalente dell'Estonia, pubblicato un giorno dopo, affermava che il Cremlino stava "anticipando un possibile conflitto con la Nato entro il prossimo decennio".

La priorità per le spie russe è prepararsi a quel conflitto non solo rubando segreti, ma allargando le crepe all'interno della Nato, minando il sostegno all'Ucraina in America e in Europa ed erodendo l'influenza occidentale nel sud globale. Al contrario, i sabotaggi russi contro le forniture destinate all'Ucraina in Europa sono stati molto limitati. Uno dei motivi è la paura del Cremlino di un'escalation. Un altro è che i russi non possono fare tutto e dappertutto in una volta sola.

Nel frattempo, le spie continueranno a combattere contro i loro pari. Nel loro rapporto, i servizi segreti stranieri dell'Estonia hanno pubblicato le identità dei russi che lavorano per conto dei servizi segreti del Paese. "Per coloro che preferiscono non trovare i loro nomi e le loro immagini accanto a quelli degli ufficiali dell'Fsb o di altri servizi segreti russi nelle nostre pubblicazioni, con potenziali ripercussioni sulle loro associazioni con l'Occidente, estendiamo l'invito a mettersi in contatto", hanno osservato i servizi segreti estoni. "Siamo fiduciosi che si possano negoziare accordi reciprocamente vantaggiosi!".