GIORGIA MELONI FA L'INDIANA – LA PREMIER PARTE OGGI PER NUOVA DELHI. SUL TAVOLO UN PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA E IL PROGETTO PIÙ AMPIO DI STRINGERE AL MASSIMO I RAPPORTI CON L'INDIA PER PER ALLENTARE QUELLI CON LA CINA, ISOLANDO RUSSIA E IRAN – LA FREDDEZZA DEL NUOVO GOVERNO VERSO IL MEGA PROGETTO DI XI DELLA “NUOVA VIA DELLA SETA” È STATA COLTA DA MODI, CHE VUOLE INSERIRSI IN UN POSSIBILE VUOTO COMMERCIALE E DIPLOMATICO – LA SECONDA TAPPA DEL VIAGGIO DELLA PREMIER SARÀ AD ABU DHABI, PER CERCARE DI ARCHIVIARE IL GRANDE GELO CON GLI EMIRATI ARABI…