26 giu 2024 11:51

UN RUTTE IN FACCIA A PUTIN! LA NATO NOMINA SEGRETARIO GENERALE AL POSTO DI STOLTENBERG IL PREMIER OLANDESE MARK RUTTE - IL RITRATTONE VERGATO DA “THE ECONOMIST”: "RUTTE È UN “PRETE CHE PRENDE TROPPA CAFFEINA” - VIVE DA SOLO IN UN MODESTO APPARTAMENTO, VA AL LAVORO IN BICI E FA VOLONTARIATO INSEGNANDO STUDI SOCIALI IN UN LICEO - CON LA SUA INTRANSIGENZA, IL "DOTTOR STRARIGORE" HA TENUTO IN SCACCO L'EUROPA - LA FOTO STRACULT MENTRE LECCA IL GELATO