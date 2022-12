SABRINA FERILLI CANDIDATA DEI 5 STELLE ALLE REGIONALI DEL LAZIO? CONTE SMENTISCE: “MAI CONTATTATA” – SECONDO "LA REPUBBLICA "PEPPINIELLO AVREBBE CHIESTO LA DISPONIBILITÀ ALL'ATTRICE ROMANA E QUESTO SAREBBE STATO CONFERMATO DA PAOLO CENTO, EX DEPUTATO DEI VERDI, CHE STA CERCANDO DI COSTRUIRE UNA LISTA DI SINISTRA IN APPOGGIO AI 5 STELLE. LA FERILLONA AVREBBE MESSO D'ACCORDO SIA I CONTIANI CHE I FEDELISSIMI DI VIRGINIA RAGGI…

Stando a quanto riporta Lorenzo De Cicco sul quotidiano la Repubblica, il Movimento 5 Stelle non avrebbe ancora trovato un candidato alla presidenza della Regione Lazio in vista delle elezioni del 14 e 15 febbraio. Giuseppe Conte avrebbe addirittura chiesto la disponibilità all'attrice romana Sabrina Ferilli e questo, scrive il giornalista di Repubblica, sarebbe stato confermato da Paolo Cento, ex deputato dei Verdi, che sta cercando di costruire una lista di sinistra in appoggio ai 5 Stelle. "Si, quello di Sabrina Ferilli è uno dei nomi circolati. Lei è vicina al mondo dei 5 Stelle, ma come altri volti noti con cui abbiamo parlato, ci ha detto che aveva molti impegni professionali", le parole di Cento.

Ferilli, scrive ancora De Cicco, avrebbe messo d'accordo sia i Contiani che i fedelissimi di Virginia Raggi. Del resto l'attrice di Fiano Romano non ha mai fatto mistero di aver votato Raggi alle Comunali del 2016 e anche in quelle del 2021, perse dall'ex sindaca contro Gualtieri. Ai 5 Stelle sarebbero già arrivati due no pesanti, oltre a quello di Sabrina Ferilli: da Bianca Berlinguer, figlia di Enrico, ex direttrice del Tg3 e attuale conduttrice di Carta Bianca, e dall'altra giornalista Luisella Costamagna.

Conte: "Mai contattato Sabrina Ferilli"

Per quanto riguarda Ferilli, Giuseppe Conte ha però dichiarato ufficialmente di non aver mai contattato l'attrice: "Il Presidente M5s Giuseppe Conte non ha mai contattato Sabrina Ferilli per ottenere un suo coinvolgimento nella partita delle elezioni regionali del Lazio, come riportato oggi dalla stampa", il testo della nota diffusa dall'ufficio stampa del Movimento 5 Stelle.

