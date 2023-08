SAI CHE SORPRESA, CICCIO-KIM RIFORNISCE DI ARMI PUTIN – GLI STATI UNITI HANNO RIVELATO CHE LA COREA DEL NORD INVIA MUNIZIONI E ALTRO MATERIALE UTILE ALL’ESERCITO RUSSO - A FINE LUGLIO IL MINISTRO DELLA DIFESA DI MOSCA, SERGEJ SHOIGU, È ANDATO A PYONGYANG E HA SIGLATO UN ACCORDO CON KIM JONG-UN - COME AL SOLITO, SI SCRIVE COREA DEL NORD MA SI LEGGE CINA: È IMPOSSIBILE CHE PYONGYANG DECIDA DI SPEDIRE ARMI SENZA IL CONSENSO DI PECHINO...

Estratto dell’articolo di Lorenzo Lamperti per “la Stampa”

Vladimir Putin bussa all'armeria di Kim Jong-un. La Russia ha bisogno di mezzi per continuare la guerra in Ucraina e si rivolge alla Corea del Nord. Il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale, John Kirby, ha dichiarato che la Casa Bianca è in possesso di «nuove informazioni» che dimostrano che i colloqui tra i due leader sulla fornitura di armamenti «procedono attivamente».

Mosca sarebbe alla ricerca di munizioni di artiglieria e altro materiale di base. Tra il presidente russo e il leader supremo nordcoreano ci sarebbe stato uno scambio di lettere «a livello superficiale», ma secondo gli Stati Uniti i contatti tra i funzionari sarebbero intensi.

Un ruolo significativo nel portare avanti le discussioni l'avrebbe giocato il recente incontro tra Kim e Sergej Shoigu che, a fine luglio, ha partecipato alla maxi parata militare di Pyongyang per celebrare il 70esimo anniversario dell'armistizio della guerra di Corea.

In quell'occasione, primo viaggio in Corea del Nord di un ministro della Difesa russo dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica, si era parlato di intese sul fronte della sicurezza. E Kang Sun Nam, omologo di Shoigu, aveva detto che Pyongyang sostiene «pienamente» la «battaglia per la giustizia» della Russia e la protezione della sua sovranità.

A più riprese, l'amministrazione Biden ha sostenuto che Mosca stava cercando di siglare un accordo per lo scambio tra cibo e armi con la Corea del Nord. Segnale di debolezza, seppur di diverso tipo, su entrambi i fronti: militare per Mosca, di sicurezza alimentare per Pyongyang. […]

Le novità arrivano mentre torna a scaldarsi anche il fronte orientale. Ieri, la Corea del Nord ha sparato due missili balistici a corto raggio verso il mar del Giappone. La settimana scorsa, invece, Pyongyang ha fallito per la seconda volta il lancio di un «satellite spia». È da ormai un anno che i test missilistici di Kim sono aumentati di ritmo e intensità, soprattutto da quando Corea del Sud, Giappone e Usa hanno rafforzato i legami militari anche a livello trilaterale. […]

