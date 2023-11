SAI CHE SORPRESA: LA COMMISSIONE EUROPEA È DIVISA SULLO STOP AGLI AIUTI AI PALESTINESI – OGGI A BRUXELLES SI DISCUTE DEL PIANO DI OLIVER VARHELYI, RESPONSABILE PER IL VICINATO E L’ALLARGAMENTO, CHE IMPONE CONDIZIONI RIGIDE AI FINANZIAMENTI A GAZA E ALLA CISGIORDANIA – SECONDO ISRAELE, QUEI SOLDI FINISCONO INDIRETTAMENTE AI TERRORISTI DI HAMAS. MA È ANCHE UNA LOTTA POLITICA TRA IL FILO-PALESTINESE JOSEP BORRELL E URSULA VON DER LEYEN, CHE TIENE IL PUNTO…

Traduzione dalla newsletter “Politico Brussels Playbook”

I COMMISSARI DISCUTONO DEGLI AIUTI AI PALESTINESI: La lotta dell'UE sugli aiuti ai palestinesi - di cui il blocco è il principale donatore - entra oggi nel secondo round.

Le condizioni: Quattro funzionari informati delle discussioni interne hanno riferito a Playbook che il piano di Olivér Várhelyi, responsabile per il vicinato e l'allargamento, prevede di imporre ulteriori condizioni sugli aiuti.

Dettagli: I 27 commissari dell'UE discuteranno oggi la questione controversa e altamente politica durante la loro riunione settimanale del Collegio. Prima della riunione, i team di 11 commissari hanno messo in discussione il piano di Várhelyi.

Ricordiamo: Várhelyi ha scatenato una grande polemica quando ha annunciato il congelamento degli aiuti ai territori palestinesi in seguito all'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre, ed è stato immediatamente contraddetto dal capo degli affari esteri dell'UE Josep Borrell e, successivamente, dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

Invece di un congelamento, Várhelyi se l'è cavata con una "revisione" degli aiuti dell'UE, volta a verificare che nessun denaro andasse ad Hamas. Secondo due funzionari della Commissione, e come ha riferito per primo il FT, la revisione interna ha rilevato che non vi era alcun flusso di denaro diretto o indiretto verso Hamas. Várhelyi ha poi pianificato l'inserimento di ulteriori condizioni e controlli esterni sugli aiuti, tra cui il divieto di effettuare pagamenti dell'UE a palestinesi che esprimono sostegno a Hamas o che esprimono opinioni antisemite.

Come ha appreso Playbook, i team degli 11 commissari hanno messo in discussione le condizioni aggiuntive prima della riunione di oggi. Tra coloro che hanno sollevato dubbi ci sono gli uffici di Borrell, della commissaria ai Servizi finanziari Mairead McGuinness, del commissario al Bilancio Johannes Hahn e della commissaria ai Partenariati internazionali Jutta Urpilainen.

Condizioni controverse: Come può, hanno chiesto alcuni funzionari della Commissione, l'UE giustificare l'imposizione di ulteriori ostacoli se la revisione non ha riscontrato problemi con gli aiuti? Un altro funzionario ha avvertito che qualsiasi futuro aiuto allo sviluppo diventerebbe quasi impossibile con le condizioni aggiuntive proposte e ha sostenuto che lo scopo dell'audit non è quello di imporre condizioni aggiuntive sui futuri finanziamenti, ma di rivedere gli attuali flussi di denaro.

Domande sugli aiuti: Lo scontro va al cuore delle questioni irrisolte sugli aiuti umanitari dell'UE. Dovrebbero essere concessi per mantenere lo status quo e alleviare le sofferenze immediate? Oppure l'aiuto dell'UE dovrebbe essere accompagnato da più vincoli, per incoraggiare il cambiamento?

Dibattito aperto: sotto la Commissione "geopolitica" della von der Leyen, la tendenza è chiaramente quella di un aiuto esterno più politicizzato - progettato per difendere gli interessi dell'UE. Ma in questo caso, l'UE dovrebbe anche imporre condizioni più severe sui finanziamenti comunitari a Israele? A proposito...

L'UE PREPARA ALTRI SOSTEGNI PER ISRAELE: lunedì i Paesi dell'UE hanno discusso un'altra proposta di Várhelyi, che prevede 18 milioni di euro di sostegno a Israele, secondo i documenti visionati da POLITICO.

Dettagli: Il denaro fa parte del piano d'azione della Commissione per il vicinato regionale meridionale, con l'obiettivo di rafforzare le relazioni bilaterali UE-Israele "in uno sforzo più ampio per rafforzare la stabilità regionale a sostegno degli accordi di Abraham, in particolare alla luce dell'attacco di Hamas". L'UE ha un'ampia serie di obiettivi definiti nel piano, tra cui la lotta all'antisemitismo e il sostegno al processo di normalizzazione tra Israele e alcuni Paesi arabi.

Non così in fretta: Secondo un diplomatico dell'UE, un ampio gruppo di Paesi dell'UE ha chiesto una discussione sulla decisione, che avverrà oggi nel gruppo di lavoro NDICI, che si occupa di politica di vicinato.

