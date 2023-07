LA SAI L’ULTIMA? DANIELA SANTANCHÈ VUOLE USARE I SOLDI DELLE QUERELE PER AIUTARE I BISOGNOSI. POTREBBE COMINCIARE TRATTENENDOLI PER SÉ, CONSIDERATO LO STATO DELLE SUE AZIENDE – LA DIFESA DELLA MINISTRA DEL TURISMO, CHE CONTINUA A DIRE: “NON HO RICEVUTO ALCUN AVVISO DI GARANZIA”. MA SECONDO LA RICOSTRUZIONE DEL “FATTO”, SAPEVA DI ESSERE INDAGATA ALMENO DA MARZO - LA "PITONESSA" NON SI VUOLE DIMETTERE, MA DALLA MAGGIORANZA ORMAI LA DANNO PER SPACCIATA: "NON È PIÙ QUESTIONE DI SE, MA DI COME E QUANDO"

daniela santanche all assemblea generale di confagricoltura 4

DANIELA SANTANCHE COME PINOCCHIO NELLA VIGNETTA DEL FATTO QUOTIDIANO

2. SANTANCHÈ: NESSUN PASSO INDIETRO MI ARRICCHIRÒ CON LE QUERELE

Estratto dell’articolo di Adriana Logroscino per il “Corriere della Sera”

«Io fare un passo indietro? Non capisco per quale motivo. Nessuno mi ha accusato nelle mie funzioni di ministro». Non retrocede, anzi attacca, Daniela Santanchè. La ministra al Turismo, ormai da settimane al centro di inchieste giornalistiche e giudiziaria, arrabbiata, avverte: «Mi arricchirò con le querele».

daniela santanchè report

Dalla maggioranza e anche dalle parti dell’esecutivo, però, filtra un certo imbarazzo. «Non è più questione di se, ma di come e quando», si lascia andare un esponente del governo, parlando delle possibili dimissioni della ministra. L’orizzonte potrebbe essere la fine dell’estate, anche se la situazione in Lombardia, territorio di cui Santanchè è esponente di spicco per FdI, richiederebbe estrema cautela, in considerazione della fase di assestamento dentro Forza Italia, dopo la morte di Berlusconi.

daniela santanche all assemblea generale di confagricoltura 2

All’assemblea nazionale di Confagricoltura, la ministra respinge le domande con un «no comment». Poi, dal palco, si rifà alla difesa di Giorgia Meloni che due giorni fa aveva appunto distinto tra le accuse, che riguardano la sua attività da imprenditrice, e il ruolo nel governo nel quale «sta facendo bene».

Ribadisce Santanchè: «Ad oggi, fino a questo momento, non ho ricevuto nessun avviso di garanzia. Io vado avanti e sono assolutamente tranquilla, nessuno mi ha mai accusato nelle mie funzioni di ministro, non partecipo ai processi mediatici e mi difendo nei tribunali, dove sta andando molto bene». Infine avverte: «Alcuni giornali scrivono delle grandi bugie. Quereleremo tutti e chiederemo risarcimenti. Mi auguro tra qualche anno di avere un buon gruzzoletto da destinare a chi è meno fortunato di me».

DANIELA SANTANCHE E IGNAZIO LA RUSSA

Le ulteriori notizie pubblicate dal Domani , sulla casa a Forte dei Marmi comprata e subito rivenduta dal compagno della ministra e della moglie del presidente del Senato Ignazio La Russa, e dal Fatto , sull’informazione di garanzia di marzo scorso che «la ministra non poteva non conoscere», tuttavia riaccendono il dibattito politico, anche in sede istituzionale.

[...] È l’intera opposizione [...] a tornare a battere sulle dimissioni della ministra al Turismo. «Santanché è venuta a dire il falso in Parlamento, il Pd continua a chiedere con fermezza le dimissioni» attacca la segretaria del Pd Elly Schlein.

meme su daniela santanche

«Anche oggi assistiamo alla circostanza paradossale che vede Daniela Santanchè parlare con nonchalance di fronte a piccoli e medi imprenditori all’assemblea nazionale di Confagricoltura — protesta Alessandra Todde, vicepresidente M5S —. Giorgia Meloni non può non comprendere che la credibilità della ministra, ormai del tutto compromessa proprio per via dal suo operato da imprenditrice, sta diventando un danno per il Paese».

[...] Anche per Angelo Bonelli, deputato di Alleanza verdi e sinistra, «la permanenza al governo della ministra è un’offesa alla Costituzione e alla Repubblica». Se gli alleati sembrano piuttosto distaccati, riservatamente, anche dentro FdI si ragiona in modo non tanto diverso dalle opposizioni. I meloniani osservano che la difesa pubblica della premier «non basta per considerare Santanchè blindata». E che «i rapporti fra le due si sono reciprocamente raffreddati». [...]

daniela santanche all assemblea generale di confagricoltura 1 GIORGIA MELONI DANIELA SANTANCHE - MEME BY GRANDE FLAGELLO I DUE ROGITI PER LA VILLA A FORTE DEI MARMI COMPRATA E POI VENDUTA DALLA MOGLIE DI IGNAZIO LA RUSSA E DA DIMITRI KUNZ FIDANZATO DI DANIELA SANTANCHE LA VILLA DI FORTE DEI MARMI COMPRATA E RIVENDUTA DALLA MOGLIE DI IGNAZIO LA RUSSA daniela santanche all assemblea generale di confagricoltura 3