SALARIO MINIMO COLPITO E AFFONDATO – LA CAMERA APPROVA IL MAXI EMENDAMENTO CHE STOPPA LA PROPOSTA DELLE OPPOSIZIONI PER UNA PAGA MINIMA DI 9 EURO L'ORA – A MONTECITORIO SCOPPIA IL CAOS. DAL PD URLANO “VERGOGNA”. SCHLEIN: “CE L’AVETE COI POVERI. L’ITALIA NON VE LO PERDONERÀ” – IL DEPUTATO WALTER RIZZETTO, EX GRILLINO ORA IN FDI, REPLICA ALLE OPPOSIZIONI CHE ACCUSANO IL GOVERNO DI “AVER SPUTATO IN FACCIA AI LAVORATORI”: “VOI SIETE I LAMA DELLA POLITICA” – VIDEO

SALARIO MINIMO - PROTESTE DEL PD ALLA CAMERA

1 – STOP AL SALARIO MINIMO,OK CAMERA A DELEGA AL GOVERNO /RPT

(ANSA) - Via libera dell'Aula della Camera alla delega al governo che stoppa la legge sul salario minimo proposta dall'opposizione. I voti a favore sono stati 153, 118 i contrari, 3 gli astenuti. Il testo va al Senato. Durante la votazione l'opposizione urlava in coro "vergogna, vergogna" ed esponeva cartelli.

2 – SALARIO MINIMO: SCHLEIN, 'ANDREMO AVANTI INSIEME AD ALTRE OPPOSIZIONI'

(Adnkronos) - "Noi andremo avanti insieme alle altre opposizioni come portarla avanti già raccolto 500mila firme. Anche oggi abbiamo agito in maniera compatta e continueremo a farlo''. Così Elly Schlein parlando con i cronisti alla Camera. ''Il provvedimento è stato affossato e il modo ancor ci offende perché avrebbero potuto avere almeno il coraggio di votare contro e invece svuotato di significato proposta a cui avevamo lavorato. Siccome sanno che è una popolare anche tra loro elettori hanno mandato palla in tribuna e rinviato di altri 6 mesi che i lavoratori poveri però non possono aspettare'', dice. ''Meloni volta spalle alle condizioni materiali di lavoro. Hanno deciso da che parte stare stanno con chi sfrutta lavoro e spalancano le porte ai contratti pirata''.

3 – SALARIO MINIMO, BAGARRE IN AULA. OPPOSIZIONI: "NON IN NOSTRO NOME". (askanews) - Bagarre in aula alla Camera prima del voto finale sulla legge delega al governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva. Dopo l'intervento del presidente della commissione Lavoro Walter Rizzetto (Fdi), il presidente di turno dell'Aula, Fabio Rampelli, è stato costretto a sospendere per qualche minuto la seduta dopo che si erano levate urla nei confronti di Rizzetto dai banchi dell'opposizione.

Dopo la sospensione le urla sono continuate con uno scambio di accuse al grido di "vergogna" e "buffoni". Le opposizioni hanno anche esposto i cartelli "Salario minimo minimo negato", "non in nostro nome", poi prontamente ritirati dai commessi alla ripresa della seduta che ha dato il via libera al provvedimento.

WALTER RIZZETTO - INTERVENTO ALLA CAMERA SUL SALARIO MINIMO WALTER RIZZETTO - INTERVENTO ALLA CAMERA SUL SALARIO MINIMO GIUSEPPE CONTE STRAPPA IN AULA IL TESTO SUL SALARIO MINIMO SALARIO MINIMO - IMMAGINE CREATA CON MIDJOURNEY GIUSEPPE CONTE STRAPPA IN AULA IL TESTO SUL SALARIO MINIMO