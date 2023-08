SUL SALARIO MINIMO LE DISTANZE RESTANO MASSIME – COM’È ANDATO IL VERTICE DI DUE ORE A PALAZZO CHIGI TRA MELONI, SCHLEIN, CONTE, CALENDA, FRATOIANNI E COMPAGNIA CANTANTE? COME PREVISTO: “OGNUNO È RIMASTO SULLE SUE POSIZIONI. PALLA AL CENTRO” – CON SALVINI IN VIDEOCOLLEGAMENTO DALLA TOSCANA, LA DUCETTA HA RIBADITO LA PROPRIA CONTRARIETÀ ALLA MISURA CHE FISSA UNA PAGA BASE A 9 EURO L’ORA. E ORA SE PUO’ TORNARE IN VACANZA NELLA MASSERIA IN VALLE D'ITRIA…

Restano le distanze tra Meloni e le opposizioni sul salario minimo. “Sostanzialmente ognuno resta sulle proprie posizioni. Palla al centro”, spiegano fonti dei partiti di minoranza dopo l’incontro convocato dalla premier a Palazzo Chigi.

Meloni ha ribadito la propria di contrarietà all'introduzione della misura, motivandone le ragioni, nel suo intervento di apertura. Poi hanno preso parola i leader delle opposizioni, che in ordine alfabetico, hanno illustrato le loro proposte.

Per il Pd erano presenti la segretaria Elly Schlein e Maria Cecilia Guerra, responsabile dem per il lavoro. Per il Movimento 5 Stelle il leader Giuseppe Conte e l’ex ministra Nunzia Catalfo, per Azione Carlo Calenda e Matteo Richetti, mentre per +Europa hanno partecipato Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova. Per Alleanza Verdi e Sinistra a Palazzo Chigi c’erano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni insieme a Franco Mari e Eleonora Evi.

Dopo le parole della premier sono intervenuti glialtri componenti del governo, i due vice premier Matteo Salvini (in videocollegamento) e Antonio Tajani e la ministra del Lavoro, Marina Calderone.

Il rischio, ha sostenuto il leader della Lega, è che fissando una paga base a 9 euro l’ora (come previsto dalla proposta di legge delle opposizioni) si abbassino gli stipendi all'80% dei lavoratori che oggi guadagnano di più.

L’incontro a Palazzo Chigi è stato anticipato da un “pre-vertice” a sorpresa in aereo tra Meloni e Fratoianni. La presidente del Consiglio e il segretario nazionale di Sinistra italiana si sono ritrovati casualmente sullo stesso volo di linea Brindisi-Roma. Entrambi, infatti, tornavano dal mare della Puglia.

Da ieri sera in Valle d'Itria per una vacanza in famiglia (con il compagno Andrea Giambruno, la figlia Ginevra, la sorella Arianna e il cognato, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida) la leader di Fratelli d'Italia ha preso un volo di linea per tornare nella Capitale per il vertice sul salario minimo. Anche Fratoianni si trovava per qualche giorno di relax con il figlio in Puglia e per il rientro si è imbarcato sullo stesso aereo.

