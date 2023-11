IL SALARIO MINIMO FUNZIONA: A DIRLO NON SONO CONTE E SCHLEIN, MA RISHI SUNAK, IL PREMIER BRITANNICO CONSERVATORE GRANDE AMICO DI GIORGIA MELONI – IL GOVERNO DI LONDRA HA DECISO DI INNALZARE LO STIPENDIO DI BASE DA 10,42 STERLINE A 11,44: UN POUND IN PIÙ ALL’ORA. SI TRATTA DI UN AUAMENTO DI CIRCA IL 10% IN BUSTA PAGA, PARI A 1.800 STERLINE ALL’ANNO…

rishi sunak e giorgia meloni 2

Estratto dell’articolo di Antonello Guerrera per www.repubblica.it

Mentre l’Italia è riluttante ad approvare il salario minimo per i lavoratori, restando così uno dei soli cinque Paesi Ue che ancora non lo ha adottato, il governo britannico di Rishi Sunak ha deciso di innalzarlo ancora di più, dopo i recenti annunci. Perché, a quanto pare, funziona.

Se infatti all’ultima conferenza del partito conservatore a Manchester lo scorso ottobre, Jeremy Hunt aveva già annunciato un aumento da 10,42 sterline a 11 tonde all’ora, oggi lo stesso cancelliere dello Scacchiere (ossia il ministro delle Finanze e del Tesoro) farà salire ancora di più la soglia minima, addirittura a 11,44. Insomma, dal prossimo aprile, oltre un pound in più all’ora.

jeremy hunt rishi sunak

Che pare niente, eppure è il più sostanzioso aumento da quando il salario minimo è stato introdotto oltremanica dal governo laburista di Tony Blair nel 1998. Ma, soprattutto, significherà un aumento di circa il 10 per cento in busta paga, pari a 1.800 sterline all’anno (circa 2mila euro) per i lavoratori a tempo pieno che hanno almeno 23 anni.

[…] Hunt e Sunak […] hanno altresì deciso di abbassare l’età minima per ricevere il Nlw da 23 a 21 anni, allargando dunque la sua platea a due terzi degli stipendi “medi” del Paese. Cosicché, questo “scatto" farà sì che i nuovi giovani lavoratori di 21 e 22 anni si vedranno aumentare il proprio salario minimo orario complessivamente del 12,4% (da 10,18 sterline all’ora a 11,44) e, di conseguenza, i propri stipendi cresceranno di circa 2.300 sterline all’anno, ovvero oltre 2.500 euro. In tutto, ne beneficeranno 2,7 milioni di lavoratori in più.

SALARIO MINIMO - IMMAGINE CREATA CON MIDJOURNEY

Non solo. Per chi ha tra 18 e 20 anni, e ha dunque diritto al National minimum wage (Nmw), anche qui ci sarà un aumento di 1,11 sterline, che farà salire il loro salario minimo da 7,49 a 8,60 sterline all’ora. Mentre per i 16enni e 17enni verrà migliorato di 1,12 pound rispetto all’anno passato, e quindi da 5,28 a 6,40 sterline.

[…] “Sin dal 2010, il salario minimo ha contribuito a dimezzare il numero di persone con stipendi bassi”, sottolineerà oggi Hunt. […]

GIORGIA MELONI E IL SALARIO MINIMO - VIGNETTA BY MANNELLI jeremy hunt INCONTRO TRA GOVERNO OPPOSIZIONE SUL SALARIO MINIMO SALARIO MINIMO - IMMAGINE CREATA CON MIDJOURNEY

giorgia meloni e rishi sunak al vertice nato di vilnius rishi sunak e giorgia meloni 1