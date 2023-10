19 ott 2023 12:20

SALARIO MINIMO, MASSIMO SCAZZO – SCONTRO IN AULA SUL RINVIO DELLA DISCUSSIONE SULLO STIPENDIO DI BASE: LA PROPOSTA DI MAGGIORANZA PASSA PER SOLI 21 VOTI, COMPLICI LE ASSENZE DEI DEPUTATI DI FORZA ITALIA E LEGA. IL PD ATTACCA: “ANCHE NEL CENTRODESTRA C’È DISSENSO” – L’OBIETTIVO È RINVIARE A OLTRANZA LA PROPOSTA, SENZA BOCCIARLA APERTAMENTE (PER EVITARE DI SCONTENTARE GLI ELETTORI)