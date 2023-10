11 ott 2023 19:20

SALARIO MINIMO: SÌ O NO? – IN UN EMENDAMENTO DI CINQUE COMPONENTI DEL CNEL, SI LEGGE CHE “NON INDEBOLISCE, MA RAFFORZA LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA”. QUALCHE GIORNO FA, L’ORGANO PRESIEDUTO DA RENATO BRUNETTA AVEVA BOCCIATO LA SOGLIA LEGALE A 9 EURO PER LA RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI, FORNENDO UN ASSIST A GIORGIA MELONI PER CASSARLA DEFINITIVAMENTE…