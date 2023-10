SALE A 1354 MORTI IL BILANCIO DELLE VITTIME A GAZA – SECONDO LA CROCE ROSSA INTERNAZIONALE L’OSPEDALE PRINCIPALE DELLA CITTÀ PALESTINESE HA LE ORE CONTATE: NEI GENERATORI D’EMERGENZA C’È CARBURANTE PER SOLI ALTRI QUATTRO GIORNI - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO UE, CHARLES MICHEL, CHIEDE A ISRAELE DI “RISPETTARE LA DIGNITÀ UMANA, RIPRENDANO LE FORNITURE A GAZA” – I SERVIZI SEGRETI DI TEL AVIV STANNO COMPIENDO “UNO SFORZO” PER CAPIRE COME LIBERARE GLI OSTAGGI E L’ESERCITO MINACCIA: “VI COLPIREMO” - LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE A TEL AVIV

BOMBARDAMENTI ISRAELIANI SU GAZA

1- HAMAS, SALE A 1.354 MORTI IL BILANCIO A GAZA

(ANSA-AFP) - GAZA, 12 OTT - Il bilancio dei morti a Gaza sale a 1.354, secondo fonti ufficiali di Hamas.

2-MEDIA, L'OSPEDALE PRINCIPALE DI GAZA CITY HA LE ORE CONTATE

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - L'ospedale principale di Gaza City ha solo quattro giorni di carburante di riserva per i suoi generatori: lo riporta la Bbc, che cita gruppi umanitari.

SISTEMA ANTI MISSILE ISRAELIANO IRON DOME

3-MICHEL, 'RISPETTARE DIGNITÀ UMANA, RIPRENDANO FORNITURE A GAZA'

(ANSA) - BRUXELLES, 12 OTT - "Valori universali e dignità umana. Sempre e ovunque. Questo è il cuore dell'Ue. Il diritto internazionale e il diritto umanitario internazionale devono essere rispettati. Le forniture di base devono raggiungere i più vulnerabili". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio Ue Charles Michel rilanciando, su X, le parole del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres sulla necessità di non lasciare senza forniture Gaza.

bombardamenti israeliani a gaza foto di motaz azaiza 8

4-ESERCITO, FACCIAMO CROLLARE LA SOVRANITÀ DI HAMAS

(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 OTT - ''Ci stiamo preparando alla fase successiva della guerra'': lo ha affermato il portavoce militare Daniel Hagari. ''Noi facciamo crollare le capacità di Hamas di mantenere la sovranità e la governabilità '', a Gaza. Secondo le valutazioni di Israele, in seguito agli intensi bombardamenti nelle fila di Hamas si sta creando adesso una grande confusione.

5-IN ISRAELE SFORZO DI INTELLIGENCE PER OSTAGGI E DISPERSI

(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 OTT - Israele sta compiendo uno sforzo ''di intelligence ed operativo'' per mettere a fuoco la questione degli ostaggi israeliani a Gaza e dei dispersi. Lo ha reso noto il coordinatore speciale nominato dal governo, il gen. (riserva) Gal Hirsch. ''Le ricerche sul terreno proseguono - ha affermato Hirsch, in un comunicato. - Il riconoscimento degli uccisi prosegue ed ed è un lavoro molto complesso. Molti feriti sono ancora negli ospedali e noi diamo la caccia ad ogni dettaglio che ci aiuti a localizzare tutti i dispersi''. ''Lavoriamo 24 ore al giorno - ha assicurato Hirsch - per i dispersi, per gli ostaggi e per le loro famiglie''.

bombardamenti israeliani a gaza foto di motaz azaiza 9

6-ESERCITO,SAPPIAMO CHI HA PARTECIPATO A MASSACRI, COLPIREMO

(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 OTT - Israele sta ricostruendo sulla base di filmati le identità di quanti sabato hanno preso parte agli orrori nei villaggi ebraici vicini a Gaza e assicura che saranno colpiti. Lo ha reso noto il portavoce militare Daniel Hagari in una conferenza stampa. In merito ha spiegato che un combattente di Hamas di nome Mustafa Shahin, che era stato ripreso mentre compiva efferatezze in uno dei villaggi israeliani, è già morto nel bombardamento della sua casa a Gaza. Hagari ha anche avvertito gli abitanti di Gaza di non dare ospitalità a quanti hanno compiuto quelle efferatezze, perchè altrimenti saranno colpiti anch'essi.

7-MINISTRO ISRAELE, 'HAMAS È L'ISIS DI GAZA'

(ANSA) - TEL AVIV, 12 OTT - "Hamas è l'Isis di Gaza, un'organizzazione selvaggia, finanziata e sostenuta dall'Iran. Hamas è l'Isis". Lo ha detto il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant in una riunione a Buxelles con i colleghi della Nato. "Siamo stati colpiti duramente. Ma non commetteremo errori: il 2023 non è il 1943. Siamo gli stessi ebrei, ma abbiamo capacità diverse". Gallant ha anche mostrato un video non censurato di alcuni degli atti orribili commessi da Hamas contro civili e soldati israeliani, nonché cittadini stranieri che sono stati rapiti o uccisi.

bombardamenti israeliani a gaza foto di motaz azaiza 15

8-EGITTO, PRONTI A APRIRE RAFAH SE ISRAELE ACCETTA LA TREGUA

(ANSA) - CAIRO, 12 OTT - E' probabile che il valico di Rafah tra Egitto e la Striscia di Gaza venga aperto questa sera o domani mattina, per sei ore, per consentire l'ingresso degli aiuti umanitari egiziani a Gaza, se Israele accetta una tregua. Lo ha detto all'ANSA il portavoce del governatorato del Nord Sinai, Mohamed Selim. Il portavoce ha aggiunto che sono pronti a partire per la Striscia gli aiuti al momento fermi nelle città di al-Arish e Sheikh Zowaid nel Sinai.

9-SCHOLZ,OLOCAUSTO CI IMPONE LA DIFESA DI ISRAELE PER SEMPRE

(ANSA) - BERLINO, 12 OTT - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, in una "dichiarazione di governo" fatta stamattina al Bundestag, il parlamento di Berlino, ha affermato che "la nostra storia, la nostra responsabilità derivante dall'Olocausto, ci impone il dovere perenne di difendere l'esistenza e la sicurezza dello Stato di Israele".

bombardamenti israeliani a gaza foto di motaz azaiza 16

10- BLINKEN A NETANYAHU, 'SIAMO QUI, NON VI ABBANDONIAMO'

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - "Siamo qui con voi, non andiamo da nessuna parte". Con queste parole il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha salutato il premier israeliano Benyamin Netanyahu all'inizio del loro incontro al ministero della Difesa a Gerusalemme. Nel video si sente Blinken dire ripetutamente a Netanyahu "mi dispiace, mi dispiace, condoglianze" per le vittime. Il primo ministro d'Israele ringrazia e stringe ripetutamente la mano all'ospite americano.

