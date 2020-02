SALINI MANGERÀ L’UOVO DI PASQUA? L’AD DELLA RAI SI SAREBBE NUOVAMENTE PRESENTATO AL COSPETTO DEL MINISTRO GUALTIERI CON L'INTENTO DI PARLARE DELLE PROPRIE DIMISSIONI. IL TESORO PERÒ LO AVREBBE DISSUASO, ALMENO PER ORA. TE CREDO, CON RENZI CHE BOMBARDA OGNI MOMENTO TROVARE UN SOSTITUTO CHE VADA BENE A TUTTI È IMPOSSIBILE – INTANTO È STATA APPROVATA LA NOMINA DI CIANNAMEA...

Marco Antonellis per Dagospia

FABRIZIO SALINI

La notizia che sta circolando in queste ore in importanti ambienti istituzionali se confermata avrebbe del clamoroso e arriva proprio mentre è in corso un Cda cruciale per il futuro della Rai (a proposito: la nomina di Ciannamea è stata già approvata mentre il discorso "alla nazione" di Salini è atteso in chiusura di Consiglio); ieri l’Ad Salini si sarebbe nuovamente presentato al cospetto del ministro Gualtieri e stavolta anche con l'intento di parlare delle proprie dimissioni.

ciannamea roberto gualtieri

Il Tesoro però lo avrebbe dissuaso, almeno per ora. Troppo difficile, con questa situazione politica, trovare un sostituto che vada bene anche a 5Stelle e Italia Viva anche se il totonomi già impazza. Per ora si continua quindi con Salini, anche se nei prossimi giorni la sua sostituzione potrebbe tornare d’attualità, nel quadro delle 400 nomine che il Governo si accinge a varare. D’altronde nel Pd ormai con Salini hanno chiuso tutti i rapporti. Ed anche nei 5Stelle il principale difensore di Salini, Di Maio, ormai non è più il capo politico del movimento. A questo punto sorge spontanea una domanda: Salini mangerà l’uovo di Pasqua?

