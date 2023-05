22 mag 2023 12:11

IL SALONE? UN SALOON! - NICOLA LAGIOIA AZZANNA AUGUSTA MONTARULI DOPO LA POLEMICA SUL MANCATO INTERVENTO DEL MINISTRO ROCCELLA, A CUI È STATO IMPEDITO DI PARLARE AL SALONE DEL LIBRO: “CONFRONTO CON MONTARULI? NON È UN BELL’ESEMPIO PER I GIOVANI CHE SUL PALCO CON UNA MINISTRA CI SIA UNA PREGIUDICATA. AUGUSTA MONTARULI CHE DICE 'CON TUTTI I SOLDI CHE PRENDI' È STATA CONDANNATA IN VIA DEFINITIVA PER PECULATO"… – VIDEO