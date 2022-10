LA SALUTE TORNA A UN TECNICO (SPONSORIZZATO DAL COGNATO DELLA MELONI FRANCESCO LOLLOBRIGIDA): ORAZIO SCHILLACI - MEDICO E DOCENTE ORDINARIO DI MEDICINA NUCLEARE, DAL 2019 E' RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA A ROMA. ERA STATO CONSIGLIERE DI SPERANZA NEL COMITATO PER IL COVID...

Valentina Santarpia per corriere.it

Orazio Schillaci, rettore dell’università di Roma Tor Vergata dal 2019, guiderà il ministero della Salute del governo di Giorgia Meloni.

Schillaci, 56 anni, romano, guida l'ateneo romano di Tor Vergata dallo scorso 2019: estremamente stimato e apprezzato dalla comunità accademica, è stato eletto rettore con un'ampia maggioranza. È docente ordinario di medicina nucleare ed è stato preside della facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università. Roberto Speranza lo scorso 25 giugno 2020 l'ha nominato nel comitato scientifico dell'Istituto superiore della Sanità che ha affiancato il ministero nelle decisioni chiave prese durante la pandemia da Covid-19. È presidente dell'associazione italiana di medicina nucleare.

Schillaci è una figura puramente tecnica, dato che non ha mai assunto incarichi politici. Discreto, grandissimo lavoratore, molto preciso e puntuale, in grado di raggiungere risultati in maniera totalmente centrata: completamente lontano dal clamore, è però sempre presente laddove il suo ruolo lo richiede e anche durante il periodo del Covid si è impegnato in prima persona permettendo al personale dell'ateneo di fare grandi passi in avanti per rispondere dal punto di vista informatico e umano all'emergenza.

È laureato in Medicina e Chirurgia nel 1990 alla Sapienza e quattro anni più tardi ha conseguito la Specializzazione in Medicina Nucleare nel 1994, materia che ha insegnato come professore ordinario per molti anni. Durante la sua carriera universitaria ha anche preso parte a diverse commissioni sanitarie alla Regione Lazio e presso il ministero della Salute. È stato autore di oltre 220 pubblicazioni, ed è revisore di oltre 50 interviste internazionali. Dal 2011 al 2019 ha ricoperto prima la carica di vice preside, e poi di preside della facoltà di Medicina e chirurgia dell’università degli studi di Roma «Tor Vergata», oltre ad essere dal 2008 Direttore della scuola di specializzazione in medicina nucleare. Durante il suo mandato in rettorato ha deciso di puntare «sulla qualità e l’internazionalizzazione della ricerca, anche industriale».

Secondo la classifica World University Ranking, stilata ogni anno dal Times, l’università di Tor Vergata si è posizionata tra i primi 350 atenei più prestigiosi al mondo. In Italia ha conquistato la settima posizione su 51.