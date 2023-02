15 feb 2023 16:33

SALUTO ROMANO (LA RUSSA) - CON L'EXPLOIT DI FRATELLI D'ITALIA CAMBIANO I RAPPORTI DI FORZA IN LOMBARDIA: PARTONO LE TRATTATIVE PER FORMARE LA NUOVA GIUNTA DI ATTILIO FONTANA – LA VICEPRESIDENZA DELLA REGIONE, COME DAGORIVELATO POTREBBE ANDARE A ROMANO LA RUSSA, FRATELLO DI IGNAZIO, PRESIDENTE DEL SENATO, CON L’IDEA DI FARNE UNA SORTA DI “COMMISSARIO” DI FONTANA – ALLA SANITA’ DOVREBBE RESTARE BERTOLASO MA CON UN DG ESPRESSO DA FRATELLI D’ITALIA…