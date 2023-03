SALVATI I BALNEARI (PER ORA), LA MELONI PROVA A TENDERE LA MANO ALL’UE SUGLI AMBULANTI – OGGI IN CONSIGLIO DEI MINISTRI ARRIVA IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE SULLA CONCORRENZA, CHE PREVEDE IL RILASCIO DI NUOVE CONCESSIONI, COME PREVISTO DALLA BOLKENSTEIN, MENTRE LE VECCHIE SARANNO PROROGATE FINO AL 31 DICEMBRE 2024 – PROTESTA DELLA CONFESERCENTI SUI SALDI LIBERI…

Estratto dell’articolo di P. Bar. per “la Stampa”

AMBULANTI

Mentre la partita dei balneari resta in alto mare, in attesa che il 20 aprile si pronunci la Corte di giustizia europea (anche se oggi il consiglio dei ministri dovrebbe assegnare la delega al ministro Musumeci), scocca l'ora degli ambulanti.

[…] Col nuovo disegno di legge che dovrebbe approdare oggi al consiglio dei ministri il governo intende fare ordine senza però calcare troppo la mano contro gli ambulanti, categoria che in Italia conta oltre 170 mila operatori.

La nuova legge, infatti, da un lato prevede il rilascio di nuove concessioni di posteggio nei mercati e nelle zone adibite a queste attività della durata di 10 anni prevedendo sia la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa sia un tetto massimo di concessioni che nell'ambito della medesima area mercatale un singolo operatore può essere titolare, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

giorgia meloni a bruxelles 5

Oltre a questo si prevede poi di rinviare al 31 dicembre 2024 la validità delle concessioni già assegnate in passato. Per quelle per le quali è in corso l'istruttoria di rinnovo si applica la normativa vigente al momento dell'avvio del procedimento ed i relativi titoli possono essere rilasciati entro il 31 luglio 2024.

La nuova legge sulla concorrenza liberalizza le vendite promozionali che potranno essere organizzate anche a ridosso ai saldi. Sottratta alle Regioni la disciplina dei periodi e della durata di liquidazioni e vendite di fine stagione. Protesta Confesercenti: «Si uccidono i saldi con un regalo alle piattaforme online e alla grande distribuzione».

BALNEARI, TAXI E AMBULANTI

Contrariamente alle anticipazioni dei giorni scorsi nel nuovo ddl sulla concorrenza non c'è nessun riferimento all'innalzamento dei limiti delle emissioni degli impianti per il 5G sollevata in più occasioni dagli operatori delle tlc. A pesare, a quanto pare, sarebbe stato il parere negativo della Lega. […]

AMBULANTI AMBULANTI ROMA AMBULANTI GLI AMBULANTI BLOCCANO IL GRA