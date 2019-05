SALVINI E AFFONDATI - MATTIA FELTRI: ‘’MIMMO LUCANO, ARTEFICE DEL MODELLO RIACE, ELOGIATISSIMO MODELLO D'ACCOGLIENZA DEGLI IMMIGRATI IN DECINE DI REPORTAGE GIORNALISTICI E SERVIZI TELEVISIVI E FILIPPICHE POLITICHE, È STATO TROMBATO. E LA LEGA È IL PARTITO PIÙ VOTATO IN PAESE ALLE EUROPEE. BIZZARRO VERO? QUESTO MODELLO CI PIACE TANTO, PIACE A CHIUNQUE, IN TUTTA ITALIA E IN TUTTA EUROPA, TRANNE CHE AI RIACESI. E NON CE N'ERAVAMO ACCORTI. E SARÀ FORSE PERCHÉ…”

LA LEGA VINCE LE EUROPEE A RIACE

Mattia Feltri per la Stampa

L'oggi mi sollecita una ponderosa analisi: siamo tutti delle teste di papero. Succede che a Riace il sindaco Mimmo Lucano (ormai ex) non è riuscito a entrare in consiglio comunale poiché la sua lista è arrivata terza. Lui ha preso centoquaranta preferenze, il dieci per cento dei votanti, il sette degli aventi diritto. Il nuovo sindaco guida una lista civica colma di leghisti, e la Lega è il partito più votato in paese alle Europee.

Eppure Mimmo Lucano è l' ideatore e l' artefice del modello Riace, elogiatissimo modello d' accoglienza degli immigrati in decine di reportage giornalistici e servizi televisivi e filippiche politiche, per cui Riace era una piccola Svizzera, linde botteghe artigiane, gerani ai davanzali, armonia multietnica, ecumenismo, sottofondo di arpe.

E il modello sarà senz' altro un buon modello, per l' amor del cielo, ma mai una volta che in queste filippiche politiche e in questi servizi giornalistici si registrasse uno di Riace con il dito alzato a dire eh no, a me pare una gran boiata. Bizzarro vero? Questo modello ci piace tanto, piace a chiunque, in tutta Italia e in tutta Europa, tranne che ai riacesi. E non ce n' eravamo accorti. E sarà forse perché al demonio sovranista s' è voluto contrapporre il cherubino riacese, e alla fiaba salviniana del ritorno al piccolo mondo antico, facce bianche sotto il campanile, s' è voluta contrapporre la fiaba edificante dell' abbraccio dei popoli, ci bastano un sorriso e mani spalancate, e insomma al mito del rosario padano si è voluto contrapporre il mito del presepe calabrese. Il problema è che dietro il mito c' è la realtà, con le sue maledette complicazioni.

