8 mar 2024 16:21

PER SALVINI ANCHE L'EUROPA È IL TERRENO GIUSTO PER AZZOPPARE LA MELONI – DALLA LEGA ARRIVANO PAROLE DI FUOCO PER LA DECISIONE DEL PPE DI RICANDIDARE URSULA VON DER LEYEN (“HA DISTRUTTO L'EUROPA CON LE SUE FOLLI POLITICHE”) – L’ENNESIMA SPARATA SERVE AL “CAPITONE” PER FAR PASSARE PER “TRADITRICE” LA DUCETTA, CHE CON VON DER LEYEN PUNTA A CONSOLIDARE UN RAPPORTO IN VISTA DEL POST ELEZIONI – LA PARTITA DI FDI E FORZA ITALIA PER UN COMMISSARIO DI PESO NEL PROSSIMO GOVERNO EUROPEO...