Alessandro Di Matteo per “La Stampa” - Estratti

La decisione verrà presa probabilmente già oggi, dopo un ulteriore sopralluogo e un’altra valutazione della situazione del Frejus, ma diventa sempre più difficile immaginare che lunedì 4 settembre possa chiudere anche il traforo del Monte Bianco per lavori di manutenzione programmata.

La frana in Alta Savoia che tre giorni fa ha portato al blocco del Frejus sta mandando in tilt i collegamenti tra Italia e Francia e la chiusura anche del valico del Bianco finirebbe per paralizzare tutte le vie di comunicazione, a parte quella di Ventimiglia (...)

Il ministro Matteo Salvini ha discusso ieri della questione con il collega francese ai Trasporti Clément Beaune e sono state valutate tutte le opzioni possibili, compreso lo scenario più ottimista della rapida riapertura del Frejus già entro il fine settimana (...)

Di sicuro, il pressing delle Regioni interessate e degli operatori economici è forte. Durante i lavori nel traforo del Monte Bianco, è stato calcolato, il 90% del traffico pesante sarebbe dirottato verso il Frejus che dovrebbe assorbire il 90% del traffico pesante e questo dà l’idea della situazione che si creerebbe con una chiusura contemporanea dei due valichi.

Alberto Cirio, presidente del Piemonte, è netto: «È del tutto evidente, anche alla luce di quanto accade in queste ore, che il Piemonte non può accettare soluzioni che contemplino la contemporanea chiusura dei due valichi transalpini. Ci auguriamo che il confronto tra Italia e Francia su questo tema porti a soluzioni sostenibili: non è pensabile che chiuda il tunnel del Monte Bianco prima che sia risolta la frana in Savoia e quindi sia possibile riaprire il Frejus al traffico pesante».

(...) E Coldiretti rileva che «quasi i due terzi, il 63%, delle esportazioni agroalimentari italiane» sono dirette verso «i Paesi dell’Unione europea che vengono raggiunti principalmente attraverso i valichi alpini».

