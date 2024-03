13 mar 2024 12:37

SALVINI DECIDE DI ANDARE A SBATTERE SUL TERZO MANDATO PER CREARE UN PROBLEMA ALLA MELONI – LA LEGA NON RITIRA L'EMENDAMENTO, GIÀ BOCCIATO IN COMMISSIONE, E LO PRESENTA IN AULA AL SENATO, DOVE IL RISULTATO SEMBRA SCONTANTO (A MENO DI UN IMPROBABILE SOCCORSO DEL PD AL CARROCCIO PER MANDARE IN TILT LA MAGGIORANZA) – I LEGHISTI MINIMIZZANO: “CE LO BOCCERANNO E SI VA AVANTI. UN GOVERNO NON CADE CERTO SUL TERZO MANDATO”. MA IL PROBLEMA POLITICO È PALESE…