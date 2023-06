9 giu 2023 17:40

SALVINI DEVE DECIDERE SE PESARE IN EUROPA O NON CONTARE UN CAZZO - NELLA SUA VISITA A ROMA, IL CAPOGRUPPO DEL PPE MANFRED WEBER HA PRECISATO CHE IL PPE POTRA’ ALLEARSI SOLO CON CONSERVATORI E LIBERALI; MA NON CON IL GRUPPO AL QUALE ADERISCONO LA FRANCESE MARINE LE PEN, MATTEO SALVINI E GLI ULTRA-DESTRI DI AFD (SU CUI PESA L’OSTRACISMO DEI DEMOCRISTIANI TEDESCHI) - SE SALVINI NON SI STACCA DAI SUOI ALLEATI PUZZONI, NON POTRÀ ENTRARE NEL “CAMPO LARGO” DI CENTRODESTRA CHE UNA PARTE DEL PPE SPERA DI CREARE DOPO IL VOTO DEL 2024 (E QUINDI NON TOCCHERÀ PALLA)