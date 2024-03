SALVINI FA PIÙ CASINO, MA ANCHE IN FORZA ITALIA CRESCE LA FRONDA ANTI MELONI – IL RONZULLIANO GIORGIO MULÈ, VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA, CONDANNA IL “RAGAZZI” SFUGGITO ALLA DUCETTA DURANTE IL DIBATTITO ALLA CAMERA, NEI CONFRONTI DELL’OPPOSIZIONE: “NON SI PUÒ DIRE, C’È TUTTA UNA FORMA DA TENERE” – “L'ABBRACCIO TRA MELONI E SALVINI IN AULA? È UNA 'BIDENATA'"

1. MELONI, MULE’: NON SI PUO’ DIRE RAGAZZI IN AULA, C’E’ UNA FORMA DA TENERE ANCHE SE A VOLTE SCAPPATO ANCHE A ME

Da “Un giorno da pecora – Radio1”

“Non si può dire ragazzi in aula, c’è tutta una forma da tenere, anche se a volte è un termine che è scappato anche a me”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, intervistato da Giorgio Lauro ed Enzo Iacchetti, in riferimento al botta-risposta tra la premier e le opposizioni sul termine ‘ragazzi’ oggi alla Camera.

2. MELONI, MULE’: ABBRACCIO SALVINI A MELONI OGGI IN AULA? E’ STATO UNA ‘BIDENATA’

L’abbraccio di oggi in aula tra Salvini e Meloni? “E’ una ‘bidenata’, come la riedizione del bacio sulla fronte che il presidente americano ha dato alla premier italiana…” La battuta, a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, intervistato da Giorgio Lauro ed Enzo Iacchetti.

3. MULE’: GRAN GIURI’ MELONI-CONTE? FINITA A TARALLUCCI E VINO; CONTE HA DETTO CHE SAPEVA COME SAREBBE FINITA? IN REALTA’ NON POTEVA SAPERLO

Gran Giurì Meloni-Conte? “E’ finita a tarallucci e vino… Conte ha detto che sapeva come sarebbe andata a finire ma in realtà non poteva saperlo. Eravamo arrivati a pagina 17 su 19 e c’era la ragione di uno dei due”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, intervistato da Giorgio Lauro ed Enzo Iacchetti.

