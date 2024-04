SALVINI, IL GUASTAFESTE DI GIORGIA – L’ASSENZA DEL “CAPITONE” A PESCARA, DOVE OGGI LA MELONI ANNUNCERÀ IN POMPA MAGNA LA SUA CANDIDATURA ALLE EUROPEE, È UN BEL CAZZOTTONE SUI FIANCHI DELLA PREMIER. LA SORA GIORGIA VOLEVA DARE L’ILLUSIONE DI UNITÀ, MA IL LEGHISTA NON VOLEVA UMILIARSI MOSTRANDOSI COME UN MAGGIORDOMO DELLA REGINA DI COLLE OPPIO – LA STRATEGIA ELETTORALE DELLA MELONA: TRASFORMARE LE EUROPEE IN UN REFERENDUM SU DI LEI DUELLANDO CON ELLY SCHLEIN (LE PIACE VINCERE FACILE)

Da settimane i registi della «narrazione» di Palazzo Chigi preparavano l’attesa nei minimi dettagli. E così Giorgia Meloni è arrivata a Pescara quando sui tendoni azzurri […] era già scesa la notte.

[…] Silenzio, oggi parla «Giorgia». Per la leader che si candida in Europa, pur senza alcuna intenzione di accomodarsi su un scranno a Strasburgo, l’organizzazione di FdI ha prenotato tutti gli hotel della costa. Lei però […] ha dormito in un resort con Spa a Francavilla al Mare. Alle 11.45 salirà sul palco della conferenza programmatica, per sciogliere la riserva con tutti i crismi dell’ufficialità.

Antonio Tajani sarà seduto in prima fila. Vuota sarà invece la seggiola di Matteo Salvini. La premier aveva chiesto ai due vice di presenziare al lancio della sua corsa, da capolista in tutte e cinque le circoscrizioni. Ma il leader della Lega si farà vedere solo in video. «Forse non voleva mostrarsi sottoposto a Giorgia?», si interrogano i meloniani.

Ma i più si mostrano convinti che Salvini diserterà per le tensioni scatenate nel suo partito dalla candidatura di Roberto Vannacci. Il ministro delle Infrastrutture aveva preannunciato ai colleghi durante l’ultimo Consiglio dei ministri che a Pescara non si sarebbe fatto vedere «per un impegno con mia figlia». Eppure è l’ennesimo strappo. Il segno che Salvini si gioca tutto. «Non si è candidato perché rischiava di prendere un quinto dei voti di Giorgia», insinua un esponente del governo. Gocce di veleno, distillate sottovoce: «I leghisti hanno fissato l’asticella al 9%, se va sotto lui dovrà lasciare».

Nel discorso […] la premier rivendicherà i risultati di questo primo anno e mezzo, nonostante due guerre in corso e la «botta» del Superbonus sui conti pubblici. Sventolerà le bandiere della flessibilità dei conti che pensa di aver conquistato a Bruxelles e della riforma del premierato, «la madre di tutte le riforme». […]

La campagna elettorale la farà soprattutto dal suo ufficio di Palazzo Chigi, per non dare l’idea che pur di superare il 26% incassato alle Politiche sia disposta a trascurare il governo del Paese. D’altronde la presidenza del G7 le dà già il massimo di visibilità e risonanza mediatica […]

Nello staff della premier ancora non si è deciso se e quanti comizi Meloni farà prima dell’8 giugno. Forse cinque, forse due soltanto: si parla di Roma e di una città da scegliere tra Bologna e Verona. I temi nel taccuino saranno soprattutto italiani e non dovrebbero esserci trasferte «elettorali» all’estero, salvo quelle già previste nell’agenda istituzionale di Palazzo Chigi. […] Parlerà a metà maggio all’evento di Vox, ma lo farà in collegamento video e non in presenza.

[…] La strategia? Polarizzare al massimo duellando con Elly Schlein, per trasformare la sfida in un referendum sul governo e sulla premier. «A me interessa il consenso», è il suo mantra. L’obiettivo è confermare la forza della coalizione di governo, ma soprattutto salire sul podio come «primo partito di centrodestra in Europa», con 25 eurodeputati nel nuovo parlamento. «A quel punto — ha confidato ai fedelissimi — la strada sarà tutta in discesa. Prendiamo anche il Piemonte e arriviamo lisci a fine legislatura».

