Doveva essere l’ultimo Consiglio dei ministri prima delle ferie […] Invece Giorgia Meloni si è trovata davanti a una serie di grane che […] hanno quasi rischiato di mandarle di traverso l’ultimo Cdm.

Si parte dai taxi. L’annuncio dell’intervento del governo, per la prima volta da quando la destra guida Palazzo Chigi è riuscito a unire i sindacati: dall’Ugl alla Cgil con la minaccia dello sciopero. Il tassista, specie a Roma ma anche a Milano, è l’elettore tipo di Fratelli d’Italia, prima di esserlo della Lega, partito di Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, titolare del provvedimento che vuole aumentare fino al 20 per cento le licenze che i comuni capoluogo di regione, città metropolitane e città sede di aeroporto internazionale possono concedere.

Oltre a questo c’è stata la faccenda del Ponte sullo Stretto e la possibilità di derogare al tetto agli stipendi dei manager (fissato a 240mila euro) e anche alle assunzioni dei dipendenti. Sullo sfondo, la storia di Marcello De Angelis, il capo delle relazioni istituzionali della regione Lazio, attaccato per un post sulla strage di Bologna.

Non è tanto il merito delle affermazioni di De Angelis ad aver allarmato Palazzo Chigi (tutti in FdI la pensano come lui a microfoni spenti), ma le reazioni di Forza Italia. Da Maurizio Gasparri a Giorgio Mulè passando per Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo ne hanno chiesto le dimissioni. Rafforzandolo agli occhi della leader, certo, ma facendo scattare un campanello d’allarme sulla nuova linea del partito fondato da Silvio Berlusconi, costretto a distinguersi per evitare di non finire appiattito su Fratelli d’Italia.

[…] Si apre adesso uno scenario inedito per il governo con una categoria, quella degli autisti delle auto bianche, pronta alla serrata. Quando in passato l’esecutivo guidato da Mario Draghi provò a intervenire sulle licenze fu proprio la destra di Meloni a prendere le parti dei tassisti con la sponda, da dentro la maggioranza, della Lega. E alla fine il provvedimento saltò con tanto di manifestazioni davanti a Palazzo Chigi e lancio di bombe carta […]

Sul Ponte dello Stretto, invece, si registra la soddisfazione di Matteo Salvini. Segno che la cena di domenica sera a Bolgheri, in Toscana, con la premier (rivelata dal Foglio) ha dato i frutti sperati. E’ la grande opera sulla quale punta il ministro delle Infrastrutture per rilanciarsi in vista delle europee.

[…] Alla fine ci sarà una deroga per gli stipendi dei tecnici, ma non del cda del Ponte, ma per gli esperti che si occuperanno dell’infrastruttura sì. E’ la prima volta che accade, e dunque per il governo è un precedente.

Per Salvini il bicchiere non è pieno, ma nemmeno vuoto. Soprattutto alla luce dei decreti omnibus (si chiama Asset) in cui dice “di aver portato a casa un sacco di roba”: dalla fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aree per fronteggiare il caro voli al possibile utilizzo del golden power per l’intelligenza artificiale, dai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza.

[…] Tutti alla fine hanno potuto piantare una bandierina in quest’ultimo appuntamento. Rimane la storia di De Angelis: oggi si conoscerà la decisione del governatore del Lazio, dopo l’incontro di questa sera. Da quanto trapela non dovrebbe dimettersi, soprattutto dopo il post su Facebook pieno di scuse (a partire dal Quirinale). […]

Avanti tutta del governo, e in particolare del ministro Matteo Salvini, sulla deroga al tetto di 240mila euro dei componenti degli organismi e dei dipendenti della società Stretto di Messina, finita nei giorni scorsi nella bufera delle polemiche.

[…] Salvini da un lato difende la norma e dall’altro limita gli effetti del decreto che riguarderà solo «esperti, ingegneri, dirigenti, liberi professionisti» che vanno pagati adeguatamente «in segno di rispetto».

[…] E spiana la strada ai compensi oltre il tetto stabilito dal decreto legislativo 175/2016 che aveva messo un limite ai compensi delle società pubbliche. «È già previsto per altre società, come Anas e Giubileo - spiega Salvini - e ci consentirà di reclutare le migliori professionalità». Già una nota del ministero qualche ora prima tentava di gettare acqua sul fuoco: «La norma riguarda la necessità di reperire super esperti massimamente competenti, provenienti anche da aziende come Anas e da Rfi, per le quali non é previsto il limite», recitava.

Nel pacchetto Ponte, resiste anche la previsione di una deroga alle norme che concedono ai componenti dei vertici di cumulare la pensione con la retribuzione dell’attività per la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Una norma che riguarda da vicino l’ad della società, Piero Ciucci. «Se un pensionato lavora è giusto che venga pagato», ha replicato ancora il ministro.

È stata invece stralciata la norma sullo “sconto” dei canoni delle concessioni per i terminalisti nei porti, tirata via per volere del ministro Fitto preoccupato che potesse mettere di traverso la Commissione Ue.

[…] Per fare fronte al caro-materiali il decreto prevede un innalzamento delle quote di ristoro. L’intervento da 1,1 miliardo tra il 2023 e il 2025 è circoscritto alle sole opere finanziate «anche in parte sulle risorse previste dal Pnrr, dal Pnc o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea» e gestite da un general contractor.

[…] Tra le novità anche una norma cara agli autotrasportatori che vengono esclusi dalle competenze dell’Autorità dei trasporti, con la conseguente soppressione del contributo annuale. Confermato invece il Fondo da 50 milioni di euro per gli interventi stradali dei piccoli Comuni, quelli cioè al di sotto dei 10mila abitanti.

