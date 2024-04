SALVINI, IL “ROMPICOJONI” NUMERO UNO DI GIORGIA MELONI – IL “CAPITONE” CON LA SUA ASSENZA DALLA KERMESSE DI FDI A PESCARA HA ROVINATO LA FESTA ALLA DUCETTA, CHE NON HA NASCOSTO IL FASTIDIO PER L’ALLEATO RIOTTOSO ("CI HA PREFERITO IL PONTE") – IL LEGHISTA HA INVIATO UN VIDEO CHE HA FATTO TRABALLARE ANCORA DI PIÙ GLI OTOLITI DELLA SORA GIORGIA: “ERA L'ULTIMA DOMENICA CHE POTEVO DEDICARE A MIA FIGLIA, CHE SI È FATTA 4 GIORNI DI FEBBRE, E A MIO FIGLIO CHE HA UNA PARTITA DECISIVA CON I SUOI AMICI” – POI I DUE SI SONO SENTITI AL TELEFONO E…

il video di matteo salvini per giustificare l assenza alla kermesse di fdi a pescara 1

TELEFONATA MELONI-SALVINI DOPO LA KERMESSE DI PESCARA

Estratto da www.repubblica.it

Dopo l’imbarazzo per il forfait e l’ironia della premier (che dal palco di Pescara ha ringraziato il leader leghista “anche se ha preferito il ponte a noi”), Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono sentiti al telefono. Lo fanno sapere i rispettivi staff, sottolineando che la conversazione è stata l'occasione per fare il punto dopo la kermesse di Pescara, per salutarsi e per darsi appuntamento a Roma. I due leader, secondo quanto dichiarato dai loro collaboratori, Matteo Salvini e Giorgia Meloni avrebbero “ironizzato su alcune ricostruzioni polemiche” dell’assenza del leghista.

SALVINI SI COLLEGA PER STRADA A KERMESSE FDI, CON LA FIGLIA

(ANSA) - Un videocollegamento camminando per strada, e con la figlia. Così il leader della Lega Matteo Salvini interviene alla conferenza programmatica di Fdi, invitato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni con gli altri leader del centrodestra, tutti in presenza. "Non sono in presenza ma è come se ci fossi - esordisce il vicepremier - mi sono messo giù l'agenda fino al 9 giugno ma era l'ultima domenica che potevo dedicare a mia figlia che si è fatta 4 giorni di febbre e a mio figlio che ha una partita oggi”.

giorgia meloni alla conferenza programmatica di fdi a pescara 2

MELONI SCHERZA, SALVINI CI HA PREFERITO IL PONTE...

(ANSA) - "Grazie a Matteo che ci ha preferito il ponte...". Scherza così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aprendo il suo intervento a Pescara con i ringraziamenti ai leader del centrodestra. "Lo so, per noi che siamo genitori non è facile lo so che ci teneva a essere qui con noi".

il video di matteo salvini per giustificare l assenza alla kermesse di fdi a pescara 4 ROBERTO VANNACCI - GIORGIA MELONI - MATTEO SALVINI - MEME BY EDOARDO BARALDI matteo salvini contromano meme by carli il giornalone la stampa il video di matteo salvini per giustificare l assenza alla kermesse di fdi a pescara 3