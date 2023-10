SALVINI DI LOTTA E DI GOVERNO – IL “CAPITONE”, CHE VUOLE INTESTARSI LA LEADERSHIP DELLA DESTRA-DESTRA, TORNA IN PIAZZA: SABATO ALLA MANIFESTAZIONE NEL NOME DI ORIANA FALLACI (ANCHE SE IL NIPOTE DELLA GIORNALISTA L’HA DIFFIDATO). POI, IL 3 DICEMBRE, A FIRENZE INSIEME A MARINE LE PEN E A TUTTI I LEADER DI “IDENTITÀ E DEMOCRAZIA”, COMPRESE LE SVASTICHELLE DI AFD – IL “CAPITONE” INSISTE A PARLARE DI “CENTRODESTRA UNITO” IN VISTA DELLE EUROPEE MA LA MELONI SOGNA UN'INTESA CON IL PPE, “INCOMPATIBILE” CON LE PEN E POST-NAZI

Salvini torna in piazza con due manifestazioni nel giro di un mese. La prima sabato 4 novembre, a Milano, in difesa di Israele e dei «valori occidentali», nel nome di Oriana Fallaci.

L'altra il 3 dicembre, a Firenze, insieme a Marine Le Pen e ai leader degli altri partiti (compresa Afd, Alternative für Deutschland) del gruppo «Identità e Democrazia» in cui siede la Lega nel Parlamento Europeo.

Lì, nella città toscana scelta apposta come simbolo del rinascimento italiano ed europeo, il leader leghista lancerà la campagna elettorale per le Europee e un appello «ancora più forte» al centrodestra a scaricare i Socialisti con cui il Ppe governa a Bruxelles.

Dalla Lega fanno sapere che l'evento di Firenze, dove sono attese 3mila persone da tutta Europa (l'organizzazione è in mano a Marco Zanni, eurodeputato leghista e capogruppo di Id) sarà il primo di una serie di eventi simili non solo in Italia ma anche in altri paesi Ue, e il messaggio che partirà da lì è che «il centrodestra unito rappresenta un'alternativa valida e forte alla maggioranza che da anni porta avanti politiche disastrose in Ue» e che l'obiettivo di ribaltare i numeri in Europa è raggiungibile.

Salvini ha voluto che l'Italia fosse la prima tappa del «tour» dei sovranisti europei, anche in chiave di competizione interna, a destra, con la Meloni, per riprendersi i voti confluiti in Fdi alle ultime politiche.

La presenza di Marine Le Pen ma soprattutto dei tedeschi di Afd, che il leader azzurro Antonio Tajani considera «incompatibili» con le posizioni del Ppe, va sempre letta alla luce della competizione all'interno del centrodestra.

Alle Europee si vota con il proporzionale, ogni partito va per sé, senza coalizioni, sarà un test decisivo per misurare i rapporti di forza nella maggioranza di governo per i mesi a venire. E Salvini punta a massimizzare i consensi di quell'area. […]

