15 mar 2024 13:30

SALVINI E MELONI? CHE DU' COJONI: NEL CENTRODESTRA 4 ELETTORI SU 10 CHIEDONO POSIZIONI “PIÙ MODERATE” - "NOTO SONDAGGI" PER "REPUBBLICA": “L'ELETTORATO MODERATO NON HA UN PESO IRRILEVANTE ALL’INTERNO DEL CENTRODESTRA: IL 30% DI CHI HA VOTATO FDI ALLE POLITICHE DEL 2022, COSÌ COME IL 61% DI CHI SCELSE FORZA ITALIA ED IL 43% DEI LEGHISTI VORREBBERO CHE I PROPRI PARTITI SU POSIZIONI PIÙ MODERATE” – SULL’EUROPA: IN FORZA ITALIA IL 55% È FILO UE. IN FDI SU POSIZIONI CRITICHE E’ IL 57% (NONOSTANTE LA FILOEUROPEISTA MELONI) E NELLA LEGA…