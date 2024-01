SALVINI-MELONI: GUERRA TOTALE - ANCHE SUL CASO FERRAGNI IL CAPITONE MARCA UNA DISTANZA DALLA DUCETTA CHE AVEVA ATTACCATO L’INFLUENCER: “SCONCERTATO DALLA CATTIVERIA E DAL LIVORE. PER ME IL PROBLEMA DELL'ITALIA NON È CHIARA FERRAGNI, CI SARÀ UN PROCESSO” – SU TOMMASO VERDINI (INDAGATO): “RAGAZZO IN GAMBISSIMA, ATTACCATO PER MOTIVI POLITICI. HO AVUTO AMICI CARISSIMI SPUTTANATI SUI GIORNALI PER SETTIMANE, MORISI, SAVOINI, POI È FINITO IN NIENTE, ARCHIVIATO"

Caso Ferragni: Salvini, 'sconcertato da cattiverie e livore'

giorgia meloni matteo salvini atreju

(Adnkronos) - "Non mi piace l'accanimento su qualcuno che è in difficoltà. Quante volte Fedez ha polemizzato con me? Ma per me il problema dell'Italia non è Chiara Ferragni, ci sarà un processo. Fedez e Ferragni sono un universo lontanissimo da me, però la cattiveria e il livore di questi giorni mi lascia sconcertato". Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 102.5 sul caso Ferragni.

Commesse Anas: Salvini, 'Tommaso Verdini ragazzo in gambissima, non ho dubbi'

chiara ferragni 5

(Adnkronos) - "Non mi piace quando attaccano figli e mogli per motivi politici. Io non ho mai fatto mezzo favore a nessuno, gli appalti vanno ai più bravi, non sono mai stato sfiorato da nessuna indagine. Finire sui giornali per dichiarazioni di altri che millantano mi ha dato fastidio, non tanto per me. Conosco il fratello di Francesca ed è un ragazzo in gambissima, non ho nessun dubbio. Ho avuto amici carissimi sputtanati sui giornali per settimane, Morisi, Savoini, poi è finito in niente, archiviato". Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 102,5.

Terzo mandato: Salvini, 'a favore, devono scegliere i cittadini'

(Adnkronos) - Sul terzo mandato per sindaci i governatori "sono favorevole, sono i cittadini a dover scegliere. Se avete un bravo sindaco perché non potreste rivotarlo? Il limite al terzo mandato non c'è per i parlamentari, per i ministri, per i senatori, perchè ci deve essere per un bravo sindaco o governatore?". Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 102.5.

meme giorgia meloni matteo salvini GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI chiara ferragni 3