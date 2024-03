SALVINI NON HA PIÙ LE REDINI DEL CARROCCIO – “LA STAMPA” RACCONTA UN EPISODIO CHE RISALE AI GIORNI DELLE PROTESTE DEI TRATTORI, QUANDO IL GOVERNO PENSAVA DI REINSERIRE L’ESENZIONE DALL’IRPEF AGRICOLA. IL “CAPITONE” RITENEVA IL TETTO TROPPO BASSO E DETTE A GIORGETTI L’ORDINE DI NON FIRMARE L’EMENDAMENTO – “GIORGETTI FIRMA, ANDANDO CONTRO SALVINI, E PREFERENDO LE RAGIONI DI BILANCIO E DI GOVERNO A QUELLE DI PARTITO”

[…] Salvini è un capo indubbiamente indebolito e lo provano anche alcuni episodi poco noti. Uno lo raccontano sempre dentro FdI. Risale ai giorni complicati delle proteste dei trattori, che inferociti prendono d'assalto Bruxelles e assediano Roma, attorno alla metà di febbraio. Il leghista ne approfitta per scatenarsi contro l'Europa dei mille vincoli e di sovrastare le critiche ingentilite di Fratelli d'Italia e di Meloni (che un tempo, invece, avrebbe indubbiamente assunto gli stessi toni di Salvini).

In quei giorni il governo si sta scervellando per trovare un compromesso tra le richieste degli agricoltori […] e le casse impoverite dello Stato. L'idea è di reinserire l'esenzione dall'Irpef agricola, che esisteva fino al dicembre scorso, ma con un tetto. Troppo basso, secondo Salvini. Che a quel punto chiede al suo numero due, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di non firmare l'emendamento.

Il segretario del Carroccio non si vuole ritrovare con una palese spaccatura ai vertici della Lega e la contraddizione, che diverrebbe lampante, di opporsi a un emendamento firmato dal suo secondo nella gerarchia di partito. In quelle ore a Palazzo Chigi, costantemente in contatto con il Tesoro, si teme un incidente politico serio e si cercano possibili piani B. Uno di questi prevede che a firmare l'emendamento sia Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura di FdI e cognato della premier. Ma non serve, perché Giorgetti è convinto, che sia sbagliato andare oltre quel tetto. Lo sostiene da ministro dell'Economia. E così firma, andando contro Salvini, e preferendo le ragioni di bilancio e di governo, a quelle di partito.

