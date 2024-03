6 mar 2024 17:17

PER SALVINI OGNI OCCASIONE È BUONA PER OSTACOLARE LA “COCCA DI BIDEN” – IL “CAPITONE” GIOISCE PER LA VITTORIA DI TRUMP AL SUPER-TUESDAY: “AVANTI COL CAMBIAMENTO! NEL 2024 SI SVOLTA, NEGLI USA E IN EUROPA” – UN ECCESSO DI ENTUSIASMO CHE FA DA CONTRALTARE AL SILENZIO DELLA DUCETTA, EX FAN DEL TYCOON ORA GRANDE AMICA DI “SLEEPY JOE” (CHE LE DÀ I BACETTI IN TESTA) - VIDEO