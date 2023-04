SALVINI PARLA DI “CINA-GATE” DA TEMPO – IERI, NON PER LA PRIMA VOLTA, IL CAPITONE HA EVOCATO UN GIRO DI MAZZETTE DIRETTE ALLE ISTITUZIONI EUROPEE PROVENIENTI DALLA CINA PER FAVORIRE LE AZIENDE PRODUTTRICI DI AUTO ELETTRICHE DEL DRAGONE – GIÀ A FEBBRAIO, SU “QUATTRORUOTE” SALVINI DISSE: NON “VORREI CHE DOPO IL QATAR-GATE SALTASSE FUORI UN CINA-GATE: STANNO ARRIVANDO LE AUTOMOBILI. NON MI STUPIREI SE...”

1. SALVINI SUL CINA-GATE DA “QUATTRORUOTE” DI FEBBRAIO

(…) “Stanno arrivando le automobili, con modelli che costano assai meno di quelli europei. Il consumatore rischia di andare inevitabilmente in quella direzione e, quindi, non mi stupisco che qualcuno ci possa guadagnare.

Ecco, non vorrei che dopo il Qatar-gate saltasse fuori un Cina-gate. La transizione, poi, porta un altro aspetto da non sottovalutare, sempre a proposito di costi: l’intenzione di molte Case di trasformare i concessionari in agenti, prendendosi una quota dei loro ricavi e i dati dei clienti. Anche lì bisognerà essere attenti. Saranno anni delicati”

2. SALVINI ATTACCA LA CINA E UE PER LE AUTO ELETTRICHE: “NON MI STUPIREI DI VALIGETTE PIENE DI SOLDI DA PECHINO A BRUXELLES”

Estratto dell’articolo di Ilario Lombardo per www.lastampa.it

Matteo Salvini, vicepremier di un Paese del G7, allude a valigette cinesi che potrebbero aver corrotto parlamentari a Bruxelles. Lo dice a Udine, nel giorno della chiusura della campagna elettorale in Friuli Venezia Giulia. Il leader leghista sente la vittoria in tasca. E’ euforico, e ha voglia di criticare quello che non gli piace dell’Europa.

Per esempio, la decisione presa sulle auto elettriche, contro la richiesta italiana di inserire i biocarburanti: «Mi viene il dubbio che, siccome all’Europarlamento hanno trovato qualcuno guarda caso di sinistra che aveva le valigie piene di denaro contante dei paesi islamici, chissà se fra un po’ non ne troveranno anche altre piene di denaro contante che arriva dalla Cina, per votare certe leggi che sono anti-italiane anti-europee e favoriscono solo il gigante Oltreoceano (che in realtà per l’Italia oltreoceano non è, ndr)». […]

