Negli ultimi giorni ha preparato la sua missione in silenzio, dribblando dubbi e polemiche che ne avevano accompagnato l'annuncio: Matteo Salvini è arrivato oggi in Polonia, per tappa a Varsavia - dove probabilmente incontra diplomatici e uomini di governo - e si sposta poi al confine con l'Ucraina.

L'obiettivo, illustrato qualche giorno fa a Palermo, è quello di esprimere solidarietà alle popolazioni in guerra e dare una mano ai profughi: "Sono in contatto con diverse realtà per portare in Italia decine di bambini, vedove, orfani", aveva detto il segretario della Lega. Aggiungendo: "Non mi interessa fare passeggiate".

Un viaggio in tono minore, rispetto al progetto di una "disarmata marcia per la pace" in Ucraina che non aveva trovato proseliti per ragioni logistiche e politiche: diversi esponenti politici hanno storto il naso davanti al pacifismo di Salvini. Ma comunque, fra i sospetti di propaganda a pochi chilometri da un teatro di guerra, quella di oggi è la prima testimonianza live portata da un leader politico italiano.

Nel frattempo si muovono, ma in veste istituzionale, altri parlamentari. Sono i delegati dell'Osce, l'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione internazionale. Sempre oggi una delegazione ristretta vola in Polonia: a guidarla un altro leghista, Paolo Grimoldi (ex segretario del Carroccio in Lombardia), accompagnato dal forzista Massimo Malegni e dal 5S Niccolò Invidia. I tre politici fanno visita al presidente dell'omologa delegazione ucraina, Mykyta Poturayev, che si trova al momento in Polonia.

"È un incontro di natura bilaterale, che si inserisce in una crescente attenzione dell'Osce per iniziative concrete, a sostegno del Paese vittima dell'aggressione militare" spiega Grimoldi. Domani il deputato della Lega andrà in Ucraina, attraverso il confine terrestre con la Polonia, per portare solidarietà ai profughi in fuga dalle zone di guerra e allo stesso tempo ringraziare le autorità polacche "per il lavoro fondamentale che stanno facendo nell'accoglienza delle persone, a partire da donne e bambini, che stanno scappando dall'orrore di questa guerra" sottolinea.

Su questo punto insiste Grimoldi: "La Polonia ha già accolto 920 mila profughi. E sono profughi veri che scappano da un conflitto vero, diciamola tutta, non come quelli - dice Grimoldi - che arrivano dal Bangladesh. E forse qualche esponente del Pd dovrebbe chiedere scusa al governo polacco, accusato in passato di avere chiuso le porte agli immigrati, per l'incredibile sforzo di solidarietà che sta mettendo in atto".

