ITALIA MES ALLE CORDE - L'EUROPA DÀ L’ULTIMATUM: ENTRO OTTOBRE VA FIRMATO – RIGETTATO IL BARATTO DI GIORGETTI, VIA LIBERA AL MES IN CAMBIO DI REGOLE MENO RIGIDE SUI CONTI, A BRUXELLES IL MINISTRO DEL TESORO (PER MANCANZA DI PROVE) HA RICORDATO LA CONTRARIETÀ DEL PARLAMENTO ITALIANO ALLA RATIFICA - FINIRÀ COSÌ: PER SCAVALLARE IL NO DI SALVINI, MELONI PORTERÀ IL MES IN PARLAMENTO, DOVE VERRÀ VOTATO DA FRATELLI D’ITALIA, FORZA ITALIA E, AL POSTO DELLA LEGA, DAL PARTITO DEMOCRATICO (A MENO CHE ZETA-TI-ELLY SCHLEIN NON APPROFITTI DELLA SPACCATURA DEL GOVERNO…)