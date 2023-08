SALVINI SBANDIERA IL PROGETTO DEL PONTE SULLO STRETTO MA, ZITTO ZITTO, SFILA AL SUD I SOLDI PER LE STRADE – IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, A CACCIA DI FONDI PER GARANTIRE LE OPERE INSERITE NEL PNRR, HA “RIMODULATO” I FINANZIAMENTI PER 2,5 MILIARDI DI EURO – SOLDI IN GRAN PARTE SCIPPATI A PROGETTI AL CENTRO-SUD PER REALIZZARE INTERVENTI IN PIEMONTE, LOMBARDIA E VENETO – COSI’ IN CALABRIA, SALTA LA VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA LAMEZIA TERME-CATANZARO E…

Estratto dell’articolo di Antonio Fraschilla per www.repubblica.it

MATTEO SALVINI IN SENATO

Il ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini è a caccia di fondi per garantire alcune opere inserite nel Pnrr e nei contratti di programma, soprattutto sul fronte ferroviario. E così, senza fare molto rumore, arriva il via libera a una mega rimodulazione di stanziamenti per 2,5 miliardi di euro: soldi in gran parte definanziati per opere al Centro e al Sud per sostenere subito alcuni grandi interventi in Piemonte, Lombardia e Veneto.

[…] il deputato del Partito democratico, Marco Simiani, […] ha sollevato il caso e presentato una interrogazione parlamentare per capire la “ratio” dietro le scelte del ministero che trasferisce soldi, veri, al Nord mentre il suo vertice è impegnato nella campagna mediatica per il Ponte sullo Stretto.

MATTEO SALVINI CON IL NUMERO DI TOPOLINO DEL 1982

I dati di questa rimodulazione sono stati messi nero su bianco in una informativa del ministero delle Infrastrutture inviata al Cipess (il vecchio Cipe), il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

[…]

D’intesa con Rete ferroviaria italiana e il ministero dell’Economia è stato scelto un pacchetto di “interventi per i quali lo stato progettuale non consente di bandire le gare entro il 2023”: progetti che vengono quindi definanziati. Tra questi la linea ferroviaria Roma-Pescara nella tratta interporto d’Abruzzo-Chieti-Pescara per 568 milioni di euro e nella tratta Sulmona-Avezzano per 277 milioni di euro.

IL PONTE SULLO STRETTO NECESSARIO - VIGNETTA BY GIANNELLI

E, ancora, il raddoppio della Falconara-Orte per 326 milioni, il potenziamento della tratta Tivoli-Guidonia per 179 milioni, la chiusura dell’anello ferroviario di Roma per 175 milioni. Ma anche la velocizzazione della linea Lamezia Terme- Catanzaro e della Sibari-Porto Salvo in Calabria. Definanziata anche linea Firenze -Pisa per 299 milioni. Uniche opere definanziate al Nord sono il nodo di Novara per 77 milioni di euro e Raddoppio della linea Maerne-Castelfranco Veneto per 277 milioni.

In totale la rimodulazione vale 2,5 miliardi di euro, soldi che saranno subito dirottati per altre opere: 1,1 miliardi di euro, quasi la metà dell’intera rimodulazione, andranno per la linea ad Alta velocità Verona-Padova e per l’attraversamento di Vicenza. Altri 462 milioni per il nodo Terzo Valico di Genova. E, ancora, 563 milioni per coprire cantieri e gare in corso nel 2023.

MATTEO SALVINI IN SENATO

I restanti 500 milioni sono divisi a pioggia, tra gli altri, per il nodo di Bolzano (15 milioni) per la linea Torino-Padova (50 milioni) o per l’adeguamento infrastrutturale e tecnologico del nodo di Firenze dell’Alta velocità (80 milioni) e i sottopassi della Merano-Bolzano (15 milioni di euro). Su Roma aumentate le risorse per 21 milioni per il “potenziamento della Roma-Tuscolana”.

Per il Mezzogiorno nell’elenco dei beneficiari c’è solo il bypass ferroviario di Augusta per 68 milioni di euro e una tratta della Foggia-Lecce per 12 milioni di euro. […]

matteo salvini con il plastico del ponte sullo stretto di messina matteo salvini all evento l italia del si 1 MATTEO SALVINI ALLA FESTA DELLA LEGA A CERVIA