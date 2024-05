2 mag 2024 18:43

SALVINI, VANNACCI VOTALO TE! – COME PREVISTO, CRESCE LA RIVOLTA NELLA LEGA PER LA CANDIDATURA DEL GENERALE IMPOSTA DAL CAPITONE – LUCA ZAIA CI VA GIÙ PESANTE: “LA LEGA HA I SUOI VALORI, MENTRE VANNACCI NE AVRÀ ALTRI. NON CONDIVIDO LA PROPOSTA DELLE CLASSI SEPARATE E LA CONCEZIONE DI MUSSOLINI COME STATISTA. SE VOTERÒ IL GENERALE? MI SENTIREI UN TRADITORE A NON VOTARE UN VENETO”