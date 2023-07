PER SANCHEZ LA CATALOGNA È UNA BELLA ROGNA – PER FORMARE UNA NUOVA MAGGIORANZA DI GOVERNO IN SPAGNA, L’AGO DELLA BILANCIA SARA' "JUNTS PER CATALUNYA" DI CARLES PUIGDEMONT - PER METTERE A DISPOSIZIONE I SUOI 7 SEGGI, PERO', IL PARTITO INDIPENDENTISTA CHIEDE UN NUOVO REFERENDUM E L’AMNISTIA PER I SUOI ATTIVISTI ARRESTATI. MA DALLA CORTE SUPREMA È ARRIVATA LA RICHIESTA DI UN MANDATO D’ARRESTO PER L’EX LEADER CATALANO…

Estratto dell’articolo di Francesco Rodella per “La Stampa”

pedro sanchez elezioni in spagna 2023

La strada non è certo in discesa, ma Pedro Sánchez ha tutta l'intenzione di continuare a pedalare forte. E ha già indicato la via che intende seguire. «Questa democrazia troverà la formula della governabilità: undici milioni di persone hanno votato a favore di anticipo», ha detto ai suoi dirigenti di partito l'ultimo premier socialista spagnolo all'indomani di un risultato elettorale arrivato contro quasi tutti i pronostici.

L'esito delle elezioni generali di domenica non ha solo segnato una nuova riscossa inaspettata per un leader dato ormai da molti per spacciato. Ma gli lascia anche aperta una possibilità […] per provare a ottenere un terzo mandato come capo del governo. Il che costituirebbe, secondo le analisi del giorno dopo, l’unico scenario plausibile in alternativa a quello di uno stallo politico, visto che il fronte del centrodestra non ha i numeri per governare, nonostante il Partito Popolare sia ora prima forza politica del Paese.

alberto nunez feijoo elezioni in spagna 2023

Con i 122 seggi parlamentari ottenuti dal Partito Socialista ei 31 degli alleati più radicali di Sumar, il blocco politico del centrosinistra arriva infatti a -23 dalla soglia della maggioranza assoluta. Ma tale orizzonte risulterebbe alla portata se si calcola anche il possibile sostegno di diversi partiti locali (alcuni indipendentisti) che hanno già sostenuto Sánchez nella legislatura appena conclusa.

Il "sì" o l'astensione dei deputati di Esquerra Republicana de Catalunya, Partido Nacionalista Vasco, Eh Bildu (secessionisti baschi di sinistra) e Bloque Nacionalista Galego, permetterebbero infatti di spingersi fino a 172 seggi. Ed ecco allora che l'ago della bilancia passerebbe nelle mani di Junts per Catalunya, partito secessionista radicale dell'ex numero uno catalano Carles Puigdemont, che ha raccolto un bottino di 7 seggi.

CARLES PUIGDEMONT A BRUXELLES

E che considera "l'amnistia" per gli indipendentisti con problemi giudiziari e un referendum per separarsi dalla Spagna come due dei suoi principali obiettivi politici. Al di là della comprensibile soddisfazione manifestata nella riunione interna tenuta dai socialisti a Madrid nel lunedì post-elettorale, ora per il leader dei progressisti spagnoli arriva la parte difficile del gioco.

Perché, da un lato, rispetto alle rivendicazioni del secessionismo più intransigente i socialisti si sono sempre mostrati altrettanto irremovibili. Mentre, dall'altro, la leadership di Junts per Catalunya ha già messo in chiaro da Barcellona quale sarà la sua antifona: «Non faremo Pedro Sánchez presidente senza avere nulla in cambio».

puigdemont

Nel bel mezzo di una giornata politica dai risvolti complessi, intanto, lo stesso Puigdemont è stato al centro delle cronache anche per un'altra domanda. Poche ore dopo la chiusura delle urne, la procura spagnola ha infatti chiesto l'attivazione da parte del giudice di un mandato d'arresto internazionale nei confronti dell'ex leader catalano, ancora ricercato in patria per il tentativo secessionista di cui fu protagonista nel 2017, ora con le accuse di "malversazione aggravata" e "disubbidienza".

Una richiesta che sussegue la decisione presa a inizio luglio dal Tribunale dell'Unione Europea di sospendere l'immunità parlamentare di cui Puigdemont godeva per il suo attuale status di eurodeputato. […]

LA SCONFITTA DI VOX ALLE ELEZIONI IN SPAGNA - VIGNETTA BY MAURO BIANI santiago abascal elezioni in spagna 2023 pedro sanchez elezioni in spagna 2023 MELONI SENZA VOX - VIGNETTA DI VAURO pedro sanchez elezioni spagna 2023 FOTO DEL 1995 DI ALBERTO NUNEZ FEIJOO A BORDO DELLO YACHT CON IL NARCOTRAFFICANTE MARCIAL DORADO PEDRO SANCHEZ ELLY SCHLEIN - MEME BY OSHO alberto nunez feijoo elezioni in spagna 2023 2 alberto nunez feijoo elezioni in spagna 2023 alberto nunez feijoo elezioni in spagna 2023 3 alberto nunez feijoo elezioni in spagna 2023 puigdemont